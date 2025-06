Bollette luce e gas BLOCCATE per un anno con la nuova promo Engie

In un periodo in cui il mercato energetico è spesso soggetto a fluttuazioni e incertezze, trovare un’offerta chiara, stabile e vantaggiosa può fare la differenza. Engie propone Energia PuntoFisso, una soluzione pensata per chi desidera bloccare il prezzo di luce e gas per 12 mesi e proteggersi dai rincari. Una promozione semplice, trasparente e vantaggiosa, valida fino all’11 giugno.

Energia PuntoFisso: prezzo fisso e vantaggi concreti

Con Energia PuntoFisso, Engie offre una tariffa monoraria a prezzo fisso sia per la fornitura di energia elettrica sia per quella di gas naturale. Il principale vantaggio di questa offerta è la possibilità di mantenere lo stesso prezzo per 12 mesi, senza temere rincari o modifiche legate all’andamento del mercato.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, il costo della materia prima è pari a 0,1243 €/kWh, a cui si aggiunge un canone mensile di 6 euro per la commercializzazione al dettaglio. Per il gas naturale, il costo della materia prima è di 0,4625 €/Smc, con un canone mensile di 6 euro e un supplemento di 0,00795 €/Smc.

Come attivare l’offerta

Attivare Energia PuntoFisso è semplice e veloce. Bastano quattro passaggi:

Premi il pulsante “Attiva ora” sul sito Engie; Scegli se attivare Luce, Gas o entrambi; Conferma la richiesta tramite e-mail; Engie si occuperà del passaggio dal vecchio gestore, senza interruzioni di servizio.

In più, è disponibile un pratico simulatore online che, basandosi sulle caratteristiche della tua abitazione e sugli elettrodomestici utilizzati, ti aiuta a stimare la bolletta mensile, così da ottimizzare le tue spese.

E se hai dubbi? Nessun problema: un consulente Engie è a disposizione gratuitamente, senza alcun impegno, per aiutarti a scegliere l’offerta più adatta alle tue esigenze. Nessun vincolo nascosto, attivazione semplice e un’assistenza sempre disponibile rendono la promo Energia PuntoFisso un’opportunità concreta per affrontare con serenità le bollette mensili. L’offerta è valida fino all’11 giugno: approfittane ora e blocca le spese per il prossimo anno.