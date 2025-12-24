Bollette luce e gas più basse nel 2026? Con la promo di Octopus è possibile

Per dare un taglio alle bollette di luce e gas è possibile puntare su Octopus Energy e sulla tariffa a prezzo bloccato Octopus Fissa 12M.

Fino al prossimo 30 dicembre 2025, infatti, scegliendo questa promo è possibile bloccare il prezzo dell’energia a 0,099 €/kWh per la luce e 0,35 €/Smc per il gas.

I prezzi sono fissi e bloccati per 12 mesi. Il costo di commercializzazione è di 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

Si tratta di una delle promo più vantaggiose del momento.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Per chi sceglie Octopus Energy è possibile, quindi, accedere a un’offerta luce e gas a prezzo fisso davvero conveniente. La promo in questione consente di bloccare il costo dell’energia fino a:

0,099 €/kWh per la luce (con tariffa monoraria)

Come sottolineato in precedenza, il costo di commercializzazione è di appena 6 euro al mese per la luce (72 euro all’anno) e 7 euro al mese per il gas (84 euro all’anno). Le condizioni di fornitura sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi dall’attivazione.

Per accedere subito all’offerta basta seguire una semplice procedura di attivazione online, senza alcun costo iniziale. È necessario avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto oltre ai dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas, riportati in bolletta). Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente.

Le condizioni descritte sono valide per tutti i nuovi clienti che scelgono Octopus entro il prossimo 30 dicembre 2025.