 Bollette luce e gas più basse nel 2026? Con la promo di Octopus è possibile
Con Octopus Energy è possibile dare un taglio alle bollette di luce e gas, evitando rincari grazie alla protezione del prezzo fisso per 12 mesi.
Con Octopus Energy è possibile dare un taglio alle bollette di luce e gas, evitando rincari grazie alla protezione del prezzo fisso per 12 mesi.

Per dare un taglio alle bollette di luce e gas è possibile puntare su Octopus Energy e sulla tariffa a prezzo bloccato Octopus Fissa 12M.

Fino al prossimo 30 dicembre 2025, infatti, scegliendo questa promo è possibile bloccare il prezzo dell’energia a 0,099 €/kWh per la luce e 0,35 €/Smc per il gas.

I prezzi sono fissi e bloccati per 12 mesi. Il costo di commercializzazione è di 6 euro al mese per la luce e 7 euro al mese per il gas.

Si tratta di una delle promo più vantaggiose del momento. Per accedere all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Octopus, accessibile tramite il box qui di sotto.

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus

Per chi sceglie Octopus Energy è possibile, quindi, accedere a un’offerta luce e gas a prezzo fisso davvero conveniente. La promo in questione consente di bloccare il costo dell’energia fino a:

  • 0,099 €/kWh per la luce (con tariffa monoraria)
  • 0,35 €/Smc per il gas

Come sottolineato in precedenza, il costo di commercializzazione è di appena 6 euro al mese per la luce (72 euro all’anno) e 7 euro al mese per il gas (84 euro all’anno). Le condizioni di fornitura sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi dall’attivazione.

Per accedere subito all’offerta basta seguire una semplice procedura di attivazione online, senza alcun costo iniziale. È necessario avere a propria disposizione i dati dell’intestatario del contratto oltre ai dati della fornitura (codice POD per la luce e codice PDR per il gas, riportati in bolletta). Serviranno anche le coordinate IBAN del conto corrente.

Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione guidata. Le condizioni descritte sono valide per tutti i nuovi clienti che scelgono Octopus entro il prossimo 30 dicembre 2025.

24 dic 2025

24 dic 2025
