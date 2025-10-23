Bollette luce e gas più leggere con Hera: ci sono anche 200€ di sconto

Con Hera è possibile dare un taglio alle bollette di luce e gas sfruttando una promo molto interessante che prevede l’applicazione di un prezzo fisso dell’energia fino a una certa soglia di consumo (definita in base al profilo del cliente) e poi con prezzo variabile, in base all’andamento del mercato all’ingrosso. In questo modo, i clienti che scelgono Hera possono contare su condizioni certe e fisse in rapporto a quelli che sono i propri consumi standard.

Nel caso in cui, invece, per un certo periodo si dovesse registrare un consumo aggiuntivo il sistema di tariffazione prevede l’accesso al prezzo all’ingrosso per minimizzare la spesa. In aggiunta, i nuovi clienti Hera possono contare su un bonus di 100 euro per fornitura, con uno sconto complessivo di 200 euro. Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale di Hera, qui di sotto.

Cosa prevede l’offerta di Hera

Per la fornitura di energia elettrica, Hera prevede:

un prezzo fisso a 0,1349 €/kWh entro la soglia di consumo mensile definita dal fornitore in base al profilo dell’utente

entro la soglia di consumo mensile definita dal fornitore in base al profilo dell’utente successivamente un prezzo variabile in base al PUN incrementato di 0,0358 €/kWh

costo di commercializzazione di 12 euro al mese più un valore aggiuntivo di 0,005 €/kWh

100 euro di sconto in bolletta per i nuovi clienti

Per quanto riguarda il gas, invece, le condizioni tariffarie prevedono:

un prezzo fisso a 0,499 €/Smc entro la soglia di consumo mensile definita dal fornitore in base al profilo dell’utente

entro la soglia di consumo mensile definita dal fornitore in base al profilo dell’utente successivamente un prezzo variabile in base al PSV incrementato di 0,159 €/Smc

costo di commercializzazione di 12 euro al mese

100 euro di sconto in bolletta per i nuovi clienti

Per accedere all’offerta del fornitore basta seguire il link qui di sotto. L’attivazione è sempre gratuita ed è sufficiente avere i dati dell’intestatario e quelli della fornitura (riportati in bolletta) per completare l’attivazione.