Bollette più leggere con Octopus Energy: blocca il prezzo di luce e gas per un anno

Luce 100% rinnovabile e gas con prezzi bloccati per 12 mesi: l'offerta Octopus Energy è disponibile ancora per pochi giorni.
Vuoi risparmiare in bolletta con la certezza di avere sempre costi fissi e trasparenti? Questa promozione fa al caso tuo: Octopus Energy propone la tariffa Octopus Fissa 12M, che ti permette di attivare luce (100% rinnovabile) e gas bloccando il prezzo per un intero anno, senza vincoli né penali. Ma attenzione, l’offerta è ormai agli sgoccioli: hai tempo soltanto fino al 16 settembre per attivarla, in pochissimi minuti, online.

Octopus Energy: prezzi bloccati per un anno

I dettagli dell’offerta fissa Octopus Energy

La formula fissa proposta da Octopus Energy ti protegge dalle oscillazioni del mercato. Per quanto riguarda la materia prima luce, che ricordiamo è 100% proveniente da fonti rinnovabili, il prezzo è pari a 0,1089 €/kWh in monoraria, a cui si aggiungono 84 euro all’anno di costi di commercializzazione. Per il gas il prezzo della materia prima è fissato a 0,4295 €/Smc, con gli stessi costi annuali di commercializzazione pari a 84 euro.

I valori indicati sono al netto di IVA e imposte, mentre restano indipendenti da Octopus i costi di trasporto, gestione del contatore, oneri di sistema e oneri di regolazione. La potenza del contatore elettrico e la classe di quello del gas restano invariate al momento dell’attivazione, con la possibilità di modificarle successivamente se necessario.

Attiva ora Octopus Fissa 12M

E quando scadono i 12 mesi? Octopus Energy ti permette di scegliere tra due opzioni: rinnovare l’offerta con una nuova tariffa fissa, oppure scegliere la formula Flex. In qualsiasi caso, il risparmio è assicurato. L’attivazione, senza vincoli né penali, è possibile anche online: ci vogliono meno di due minuti.

Octopus Fissa 12M è la promozione da non perdere se vuoi bollette più leggere, stabilità nei costi e – perché no – anche un approccio più sostenibile. Attivala Octopus Energy online entro il 16 settembre per approfittare del prezzo promozionale!

Pubblicato il 16 set 2025

