Bollette più leggere e nessun rincaro: con Octopus ora si spende meno

Octopus Energy è, sempre di più, un punto di riferimento del mercato energetico, garantendo l’accesso a tariffe luce e gas a prezzo bloccato, in grado di proteggere l’utente dai rincari e, nello stesso tempo, di offrire l’accesso a un prezzo ridotto dell’energia.

La promozione in corso riguarda la tariffa Octopus Fissa 12M con prezzo bloccato per 12 mesi. Grazie all’offerta, gli utenti che scelgono il fornitore hanno la possibilità di bloccare il costo dell’energia a 0,1089 €/kWh per la luce e 0,39 €/Smc per il gas naturale. Il costo fisso della fornitura è di 7 euro al mese, uno dei più bassi sul mercato.

Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Octopus Energy.

Perché scegliere Octopus Energy

Con Octopus Energy è possibile bloccare il costo di luce e gas per 12 mesi e, nello stesso tempo, sfruttare condizioni di fornitura molto vantaggiose per bollette più leggere e senza brutte sorprese legate ai rincari.

Grazie alla promo in corso è possibile accedere alle seguenti condizioni:

Energia elettrica : costo della materia prima pari a 0,1089 €/kWh e costo di commercializzazione di 89 €/anno (7 €/mese)

: costo della materia prima pari a e costo di commercializzazione di 89 €/anno (7 €/mese) Gas naturale: costo della materia prima gas pari a 0,39 €/Smc e costo di commercializzazione di 84 €/anno (7/mese)

Le condizioni citate sono fisse e bloccate per i primi 12 mesi di fornitura, garantendo ai clienti Octopus l’accesso a un prezzo ridotto per un lungo periodo di tempo e con una protezione dai rincari improvvisi del mercato energetico.

Per attivare le offerte basta seguire una semplice procedura online, avendo a disposizione i dati dell’intestatario e i dati della fornitura. Servono anche le coordinate IBAN per la domiciliazione. Non ci sono vincoli, non ci sono penali e non è previsto alcun costo iniziale per l’attivazione.