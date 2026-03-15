Bollette sempre troppo alte? Con Octopus Energia il prezzo è bloccato per 12 mesi

Ogni mese arriva, e ogni mese la storia si ripete: apri la bolletta, scorri le voci, inizi a fare i conti e alla fine ti chiedi come sia possibile che sia di nuovo così alta. Prezzi che cambiano, tariffe indicizzate, componenti variabili che nessuno ha mai spiegato davvero. Octopus Energia ha deciso di fare le cose in modo diverso, e si vede.

Octopus Energia: prezzo fisso per 12 mesi, zero sorprese in bolletta

La proposta di Octopus è semplice quanto rara nel settore energetico italiano: una tariffa bloccata per un anno intero, senza clausole nascoste, senza costi di attivazione e senza bisogno di un commercialista per capire cosa stai firmando. Con l’offerta Octopus Fissa 12 Mesi, il prezzo per la componente energia è di 0,094 €/kWh per la luce e 0,375 €/Smc per il gas, fisso per dodici mesi consecutivi. Che i mercati salgano o scendano, la tua quota energia non si muove: puoi pianificare le spese del mese senza sorprese dell’ultimo momento.

Rimangono, come previsto dalla legge, le tasse e gli oneri di sistema, ma la parte che storicamente varia di più, quella che gonfia le bollette nei momenti peggiori, resta stabile per tutto l’anno. Niente rincari silenziosi, niente asterischi che rimandano a condizioni che nessuno legge. A rendere Octopus ancora più interessante è quello che c’è intorno alla tariffa. L’energia elettrica fornita è 100% rinnovabile, certificata da fonti green: una scelta che non ha costi aggiuntivi ma che fa la differenza per chi tiene alla sostenibilità. L’attivazione avviene interamente online, in pochi minuti, senza tecnici in casa e senza interruzioni di fornitura. E se hai già un contratto attivo con un altro gestore? Nessun problema: Octopus gestisce il passaggio in autonomia, senza burocrazia e senza costi. Il servizio clienti è composto da persone reali, raggiungibili quando serve, senza chatbot automatici che rimbalzano le domande senza rispondere.