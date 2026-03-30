 Bollette senza sorprese: perché attivare Engie Energia PuntoFisso prima del 31 marzo
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Bollette senza sorprese: perché attivare Engie Energia PuntoFisso prima del 31 marzo

L'offerta Engie per bloccare il prezzo di luce e gas per un anno: ultima chiamata per proteggersi dai rincari.
Bollette senza sorprese: perché attivare Engie Energia PuntoFisso prima del 31 marzo
Green Risparmio energetico
L'offerta Engie per bloccare il prezzo di luce e gas per un anno: ultima chiamata per proteggersi dai rincari.

Con l’offerta Energia PuntoFisso 12 mesi di Engie fai la scelta migliore in un mercato energetico sempre più imprevedibile e soggetto a forti rincari. In scadenza domani 31 marzo 2026, questa tariffa ti permette di avere il prezzo bloccato per un anno intero sia per la luce che per il gas, mettendoti al riparo da bollette sorprendentemente alte che possono gravare sul bilancio familiare.

Attiva l’offerta

Engie Luce rinnovabile 2 anni offerta

L’offerta è, come detto, sottoscrivibile esclusivamente fino al 31 marzo 2026 e propone una tariffa gas a soli 0,4475€/Smc con costi fissi da 96 euro l’anno e una componente luce che prevede costi di commercializzazione di appena 84 euro l’anno e una tariffa a scelta tra monoraria a 0,1147€/kWh o a fasce con prezzi che variano in base all’orario, con quelli più convenienti concentrati la sera e nel weekend: F1 a 0,1164 €/kWh, F2 a 0,1236 €/kWh e F3 a 0,1062 €/kWh.

La fornitura elettrica è erogata utilizzando il 100% di energia verde proveniente da fonti rinnovabili, un beneficio incluso senza alcun costo aggiuntivo in bolletta. La gestione e l’intero ecosistema è digitale: avrai la bolletta online, l’addebito diretto su conto corrente e app che include anche uno strumento di monitoraggio dei consumi con storico fino a 2 anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 mar 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
30 mar 2026
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