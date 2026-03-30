Bollette senza sorprese: perché attivare Engie Energia PuntoFisso prima del 31 marzo

Con l’offerta Energia PuntoFisso 12 mesi di Engie fai la scelta migliore in un mercato energetico sempre più imprevedibile e soggetto a forti rincari. In scadenza domani 31 marzo 2026, questa tariffa ti permette di avere il prezzo bloccato per un anno intero sia per la luce che per il gas, mettendoti al riparo da bollette sorprendentemente alte che possono gravare sul bilancio familiare.

L’offerta è, come detto, sottoscrivibile esclusivamente fino al 31 marzo 2026 e propone una tariffa gas a soli 0,4475€/Smc con costi fissi da 96 euro l’anno e una componente luce che prevede costi di commercializzazione di appena 84 euro l’anno e una tariffa a scelta tra monoraria a 0,1147€/kWh o a fasce con prezzi che variano in base all’orario, con quelli più convenienti concentrati la sera e nel weekend: F1 a 0,1164 €/kWh, F2 a 0,1236 €/kWh e F3 a 0,1062 €/kWh.

La fornitura elettrica è erogata utilizzando il 100% di energia verde proveniente da fonti rinnovabili, un beneficio incluso senza alcun costo aggiuntivo in bolletta. La gestione e l’intero ecosistema è digitale: avrai la bolletta online, l’addebito diretto su conto corrente e app che include anche uno strumento di monitoraggio dei consumi con storico fino a 2 anni.