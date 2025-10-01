Bollette stabili, zero pensieri: ENGIE blocca il prezzo di luce e gas per due anni

Il costo dell’energia cambia spesso e non sempre in meglio. Con Energia PuntoFisso, ENGIE propone un’alternativa chiara: prezzo bloccato di luce e gas per ben due anni. Un modo per non farsi travolgere dalle oscillazioni del mercato e affrontare le spese di casa con più serenità.

Una promozione che porta tranquillità in bolletta

L’offerta è semplice: il costo è di 0,1112 €/kWh per la luce e 0,414 €/smc (+0,00795 euro/smc) per il gas, con un costo fisso di commercializzazione di 72 euro/anno. Una tariffa monoraria, facile da capire. I vantaggi? Due su tutti: protezione dagli improvvisi aumenti dei prezzi dell’energia e più sicurezza nel pianificare il proprio budget familiare.

Non si tratta solo di numeri. Con ENGIE l’energia elettrica proviene al 100% da fonti rinnovabili, senza spese aggiuntive. E per chi vuole semplificarsi la vita, la bolletta arriva online, i pagamenti sono automatici e con l’app ENGIE Italia si può tenere tutto sotto controllo in pochi clic.

Un plus interessante è il monitoraggio dei consumi: puoi vedere quando consumi di più, confrontare lo storico e capire come migliorare le tue abitudini. Attivare Energia PuntoFisso è questione di pochi minuti online: scegli luce, gas o entrambi, confermi e il resto lo gestisce ENGIE. Nessuna interruzione e zero pensieri.

Questa promozione è perfetta per famiglie che vogliono stabilità, chi lavora da casa e consuma più energia, un single o una coppia in appartamento che cerca un’offerta semplice e sostenibile. Basta poco per attivare la promozione ENGIE: puoi farlo direttamente online, ci penserà l’operatore al resto, senza interruzioni.