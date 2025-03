Bollette troppo pesanti? Con Octopus Energy luce e gas a prezzo fisso per un anno

Vuoi alleggerire la tua bolletta di luce e gas? Hai ancora pochissimo tempo per approfittare della promozione Octopus Energy: Octopus Fissa 12M è una tariffa a prezzo fisso che garantisce costi bloccati per un anno intero. Scegli il piano, lo attivi in meno di due minuti online e puoi dire subito addio alle fluttuazioni di mercato. La promozione è attiva fino al 31 marzo! Ecco tutti i dettagli.

Quanto costa Octopus Fissa 12M?

Octopus Fissa 12M offre luce 100% rinnovabile, che garantisce un minor impatto ambientale. Ma non è l’aspetto più incredibile di questa ottima tariffa, che non prevede vincoli o penali ma assicura massima liberta nella gestione del contratto.

Cosa significa? Che il prezzo della materia prima e i costi di commercializzazione restano bloccati per 12 mesi e, una volta terminati, potrai scegliere liberamente una nuova tariffa, tra Fissa e Flex, per continuare a risparmiare come preferisci.

Per quanto riguarda i costi di Octopus Fissa 12M, la tariffa monoraria per l’energia elettrica prevede un prezzo della materia prima pari a 0,1397 €/kWh, con un costo di commercializzazione annuo di 96 euro. Per il gas, il prezzo della materia prima è di 0,513 €/Smc, con gli stessi costi di commercializzazione, pari a 96 euro all’anno.

Puoi attivare l’offerta in completa autonomia e velocità. Dopo aver scelto, collegandoti al sito web di Octopus Energy, la tariffa Octopus Fissa 12M, basterà inserire i dati e completare la richiesta di attivazione. Tempo impiegato: meno di due minuti. Un processo velocissimo e intuitivo, proprio come le tariffe Octopus Energy.

Siamo, però, agli sgoccioli: Octopus Fissa 12M sarà in promozione ancora per pochissimo tempo, fino al 31 marzo. Approfittane subito per proteggerti dalle variazioni di mercato e garantirti sempre prezzo fisso, per un anno intero. Meno stress e bollette più leggere.