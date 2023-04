Come vedere Bologna-Juventus in streaming

Bologna-Juventus chiude la giornata 32 di Serie A con la sfida del Dall’Ara che prenderà il via alle 20:45 di domenica 30 aprile, trasmessa in diretta streaming su DAZN. Un ennesimo bivio per la squadra di Max Allegri, in bilico tra la prospettiva di tornare in Champions il prossimo anno, l’impegno nella semifinale di Europa League e l’attesa per le decisioni della giustizia sportiva.

Serie A: guarda Bologna-Juventus in streaming

Proprio nel momento in cui sono stati restituiti i punti tolti dalla penalizzazione dei mesi scorsi, i bianconeri attraversano un momento fortemente negativo, dentro e fuori dal campo. Terzi in classifica con 59 punti, ma con tre sconfitte consecutive alle spalle in campionato e freschi di eliminazione in Coppa Italia, sono costretti a guardarsi dalle inseguitrici Milan e Roma a sole tre distanze. Ottava posizione invece per i rossoblu, già salvi e autorizzati ad affrontare l’ultima parentesi della stagione in modo tranquillo.

I tifosi che desiderano guardare la partita lo possono fare in diretta streaming esclusiva su DAZN con la telecronaca di Ricky Buscaglia, affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Da uno sguardo alle probabili formazioni, emerge qualche problema di rosa per Thiago Motta e Allegri. Il primo deve rinunciare ad Arnautovic e Sansone in attacco, il secondo è ancora alle prese con gli infortuni di Kean e Vlahovic.

Bologna (4-3-3): Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos, Ferguson, Schouten, Dominguez, Orsolini, Zirkzee, Barrow;

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Milik.

I pronostici sono favorevoli agli ospiti: 43% di probabilità per la vittoria dei bianconeri, 28% per i rossoblu e 29% assegnato a un eventuale pareggio.

Come guardare la partita dall’estero

Nessun problema per chi si trova all’estero e vuol guardare Bologna-Juventus con telecronaca in italiano: la portabilità transfrontaliera garantita da DAZN lo consente. Consigliamo però di fare attenzione alla sicurezza se la connessione avviene attraverso reti come quelle degli alberghi, aperte o condivise.

Per proteggere dati e privacy, anche durante lo streaming, torna utile una soluzione dedicata come quella di NordVPN

