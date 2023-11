Bologna-Lazio: guarda la partita in streaming

Bologna-Lazio va in scena nella cornice dello stadio Dall’Ara, per l’anticipo della giornata 11 di Serie A. Con fischio d’inizio in programma per venerdì 3 novembre alle ore 20:45, la partita può essere vista in streaming su DAZN. Prende così il via un turno di campionato molto lungo, che andrà a concludersi solo nella serata di lunedì.

Serie A: guarda Bologna-Lazio in streaming

È l’incrocio tra due club separati in classifica da una sola lunghezza, a dispetto delle previsioni e delle reciproche aspettative di inizio stagione. I padroni di casa sono attualmente ottavi a quota 15 punti, reduci da una lunga striscia di risultati utili consecutivi e con le posizioni utili per l’accesso alle coppe europee che sembra al momento a portata di mano. Gli ospiti invece, dopo una partenza decisamente sottotono, si trovano ora settimi a 16 punti e arrivano all’appuntamento dopo aver collezionato tre vittorie consecutive.

I tifosi delle due squadre possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Ad accompagnarli c’è la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico affidato alla voce di Manuel Pasqual.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto: le decisioni iniziali di Thiago Motta e Sarri saranno decisive.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis, Aebischer, Freuler, Orsolini, Ferguson, Saelemaekers, Zirkzee;

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Gila, Patric, Marusic, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

È davvero difficile formulare un pronostico attendibile. Secondo le stime dei bookmaker, regna l’equilibrio: 36% di probabilità assegnato alla possibile vittoria dei rossoblu, 34% a quella dei biancocelesti e il restante 30% a un eventuale pareggio.

Ancora per pochi giorni, chi attiva un abbonamento a DAZN scegliendo tra le formule STANDARD e PLUS (quelle che includono la Serie A) riceverà tre mesi gratis di Infinity+ per vedere le partite della Champions League.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.