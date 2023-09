Come vedere Bologna-Napoli in streaming (Serie A)

Bologna-Napoli in campo nella cornice felsineo dello stadio Dall’Ara per la quinta giornata della Serie A. Con fischio d’inizio in programma per domenica 24 settembre alle ore 18:00, è possibile vederla in streaming su DAZN. La direzione della gara è stata affidata al fischietto dell’arbitro Ayroldi di Molfetta.

Serie A: guarda Bologna-Napoli in streaming

Undicesima posizione in classifica con 5 punti per i rossoblu, reduci dal pareggio a reti inviolate nella trasferta con il Verona. Partenza sottotono in campionato per i campioni in carica, quinti a 7 punti, ma galvanizzati dalla vittoria in Champions League contro il Braga.

Le voci di Ricky Buscaglia e di Marco Parolo sono quelle scelte per la diretta streaming su DAZN, rispettivamente alla telecronaca e al commento tecnico. È possibile vedere la partita sulla piattaforma da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer e TV.

Pochi dubbi per i due allenatori, Thiago Motta e Garcia, sui titolari da schierare al fischio d’inizio. Queste le probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen, Aebischer, Freuler, Orsolini, Ferguson, Karlsson, Zirkzee;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Quasi inevitabilmente, il favore del pronostico è per gli ospiti (50% assegnato alla loro vittoria dalle stime di Google, 25% ai padroni di casa e 25% al pareggio). Il fattore campo potrebbe però spostare gli equilibri e consentire ai rossoblu di allungare le mani su punti importanti.

Tutta la Serie A è in streaming con un abbonamento a DAZN, dieci partite su dieci in ogni turno di campionato. Vale lo stesso per Serie B, LaLiga e da quest’anno per il meglio della Liga Portugal. Il catalogo della piattaforma include poi molti altri eventi sportivi da seguire in diretta e contenuti da guardare on-demand.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.