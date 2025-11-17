BOMBA AMAZON: gli Apple AirPods 4 tuoi a soli 111€

Ci vogliono meno di 115 euro per acquistare un paio di auricolari firmati Apple su Amazon grazie a questa offerta bomba incredibile! Acquista gli Apple AirPods 4 a soli 111,99 euro, invece di 149 euro. Un prezzo da sogno per questi auricolari di altissima qualità. Un vero e proprio miracolo da prendere al volo se vuoi un audio premium a un prezzo da scaffale.

Devi essere veloce perché stanno andando a ruba visto il risparmio estremo. Con un ottimo 25% di sconto, Amazon ha fatto la sua giocata vincente. Vinci anche tu risparmiando così tanto, aggiudicandoti un prodotto di elevata qualità sia nel design che nel materiale. Dotati di chip Apple H2 si abbinano avvicinandole ai tuoi dispositivi e passando da uno all’altro automaticamente.

Sono resistenti ad acqua e sudore, così li puoi utilizzare anche sotto la pioggia e mentre ti alleni. La custodia di ricarica con porta USB-C è super comoda e mantiene i tuoi nuovi Apple AirPods 4 pronti all’uso e sempre carichi. Grazie a questo sistema di ricarica continua, hai fino a 30 ore di ascolto totale e 5 ore di musica non-stop con una sola ricarica.

Apple AirPods 4: coinvolgenti al massimo

Indossa gli Apple AirPods 4 e lasciati trasportare da ciò che stai ascoltando. A soli 111,99 euro su Amazon offrono davvero tutto quello che ami da un paio di auricolari. Dotati di Audio Spaziale, ascolti musica, guardi film o ti diverti con i videogiochi vivendo un’esperienza immersiva e coinvolgente, dove il suono arriva da tutte le direzioni. Inoltre, grazie al rilevamento dinamico della posizione della testa avrai un’esperienza ancora più avvolgente.

Attiva Siri in un attimo dicendo: “Ehi Siri” o anche solo “Siri”. Potrai chiedere di ascoltare un brano, effettuare una chiamata o durante le interazioni con Siri rispondere sì o no e controllare i tuoi impegni della giornata. Non perdere assolutamente questa occasione disponibile su Amazon.

Oggi gli Apple AirPods 4 sono tuoi a soli 111,99 euro, invece di 149 euro! Li trovi su Amazon con consegna gratuita per tutti i clienti Prime.