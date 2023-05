BOMBA AMAZON: Mouse wireless ad alta precisione a MENO DI 10 EURO

Chi passa ore e ore al pc sa quanto è importante utilizzare gli strumenti giusti affinché il lavoro sia efficiente e confortevole allo stesso momento. Per questo motivo vi consigliamo di approfittare della mega offerta di Amazon sul Mouse wireless marcato Cimetech, oggi disponibile con uno sconto conveniente del 20%.

L'accessorio utilissimo e super versatile è acquistabile a soli 8 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Mouse wireless Cimetech: massimo comfort e super verstilità

Il Mouse wireless marcato Cimetech è lo strumento ideale soprattutto per chi trascorre ore e ore al pc, sia per lavoro che per intrattenimento quotidiano.

Il mouse ottico ad alta precisione garantisce un rilevamento rapido e un movimento preciso tanto da poterlo utilizzare su diverse tipologie di materiali tra cui stoffa, carta e tavolo. È dotato di 3 livelli DPI regolabili (800, 1200, 1600) così da soddisfare le diverse esigenze di utilizzo.

Il dispositivo senza fili a 2,4 GHz fornisce una connessione potente e affidabile, efficace fino a 15 m di portata. Ha un minuscolo ricevitore wireless per mouse USB che si inserisce comodamente nella porta USB del computer.

Questo modello risulta perfetto sia per il lavoro che per l’intrattenimento a casa o in ufficio. Si spegne automaticamente dopo 15 minuti di inattività per il risparmio energetico e può essere riattivato facendo clic su qualsiasi pulsante. Il suo design sottile ed ergonomico con una superficie liscia lo rende super comodo, in più il suono quasi silenzioso del clic crea il minimo disturbo nell’ambiente circostante.

Ad oggi il Mouse wireless marcato Cimetech è disponibile su Amazon con uno sconto conveniente del 20%.

