BOMBA AMAZON: oggi la Samsung TV dei tuoi sogni è in MEGA SCONTO

Oggi Amazon ha lanciato una promozione mai vista sulla smart tv che sognate da sempre, non fatevela sfuggire! Parliamo della Samsung TV Crystal UHD da 43 pollici, al momento in mega offerta con uno sconto favoloso del 39%.

Questo vuol dire che potrete acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 349 euro, risparmiando più di 220 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Una promozione così conveniente non si era mai vista, ma attenzione: l’offerta è a tempo limitato e gli articoli stanno andando a ruba quindi affrettatevi!

Samsung TV Crystal UHD da 43 pollici: un piccolo cinema a casa

Grazie alle sue specifiche tecniche, la Samsung Tv Crystal UHD da 43 pollici vi permetterà di trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica.

È dotata di un potente processore 4K che offre sfumature più realistiche sfruttando la sofisticata tecnologia di mappatura del colore. La funzionalità PurColor consente al display di esprimere una vasta gamma di tonalità così da garantire immagini di qualità eccezionale e un’esperienza di visione immersiva. Allo stesso modo, con la funzionalità Adaptive Sound, il suono viene ottimizzato in base a quello che si guarda, per offrire un audio ottimo e realistico in ogni scena

Il dispositivo può essere utilizzato con Alexa, Google Assistant o Bixby, mentre il Game Enhancer permette di sfruttarlo per giochi interattivi di ogni tipo. È possibile collegare la tv anche al PC con la modalità wireless: in questo modo il display può diventare un ottimo alleato per qualsiasi progetto lavorativo.

Al momento la Samsung TV Crystal UHD da 43 pollici è in mega offerta con uno sconto favoloso del 39%. Questo vuol dire che potrete acquistare il dispositivo di ultima generazione a soli 349 euro, risparmiando più di 220 euro sul prezzo di listino. L’offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba quindi non c’è tempo da perdere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.