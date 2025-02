Bomba Apple iPhone 16 128GB: solo 787€ su eBay

Il nuovo Apple iPhone 16 128GB in questo momento è preso letteralmente d’assalto su eBay. L’offerta in corso è decisamente una bomba! Acquistalo subito a soli 787€, invece di 979€ (prezzo ufficiale di listino). Si tratta di un’occasione decisamente imperdibile per mettere finalmente mano a questo nuovo smartphone che presto sarà impreziosito dalle funzionalità futuristiche di Apple Intelligence.

Proprio per questo all’interno batte un cuore potente e prestante. Si tratta del nuovissimo chip A18 che assicura prestazioni di altissimo livello, senza alcun compromesso, in grado di gestire anche le app e i giochi più energivori e processocentrici. Insomma, una vera forza della tecnologia, ideale per chi non vuole scendere a compromessi e cerca il massimo in ogni cosa che fa.

Il design elegante e raffinato, rinnovato con il comparto fotografico posizionato a semaforo nella scocca posteriore, è impreziosito dalla nuova colorazione Blu Oltremare. Questo è esattamente il colore della versione in offerta su eBay.

Tra l’altro, acquistando ora Apple iPhone 16 a 787€ hai anche la consegna gratuita inclusa per molte destinazioni e il tasso zero in 3 rate con PayPal o Klarna.

Apple iPhone 16 128GB: adesso o mai più

Con l’offerta in corso su eBay, che sta andando a ruba, acquisti adesso Apple iPhone 16 128GB o mai più. Infatti, la quantità disponibile limitata si sta esaurendo piano piano. Prima del sold out mettilo in carrello a soli 787€, per un risparmio che si traduce in 192€ salvati nel tuo portafoglio. Niente male vero? Allora non perdere altro tempo.

Grazie alla nuova doppia fotocamera, scatti e riprese sono sempre all’altezza della situazione. I tuoi ricordi, da pubblicare sui social o semplicemente da conservare per te, saranno sempre vere e proprie opere d’arte, anche in assenza di luce o al buio. Non serve essere un professionista per ottenere foto e video professionali con un iPhone 16!

Il display Super Retina XDR da 6,1 pollici regala immagini e dettagli super colorati e precisi, così ogni contenuto è sempre al top. La batteria assicura una lunga autonomia, per tutta la giornata e oltre. Cosa aspetti? Acquista ora Apple iPhone 16 128GB a soli 787€, invece di 979€ (prezzo ufficiale di listino). L’offerta è disponibile solo su eBay.