Bomba assoluta: auricolari Bluetooth irrinunciabili per meno di 15 euro

Puoi interrompere le tue ricerche: con gli auricolari Aurasound BeanBuds puoi avere un ottimo paio di auricolari Bluetooth ad un prezzo a dir poco accessibile. Una soluzione efficace e funzionale che oggi raggiunge il suo minimo storico su Amazon a soli 14,48 euro.

Auricolari Bluetooth Aurasound BeanBuds: caratteristiche tecniche

Le cuffie si caratterizzano per un formato estremamente compatto e un design semi-in-ear a due punti di contatto con l’orecchio. Questo, unito ad un peso decisamente contenuto, garantisce un confort ottimale anche per un utilizzo prolungato, senza alcun fastidio o pressione per l’orecchio. I controlli sono completamente touch e consentono di gestire tracce, chiamate e assistenti vocali. Non mancano, naturalmente, i microfoni integrati per le conversazioni. In questo caso sono ben quattro con cancellazione del rumore che garantiscono una voce chiara e cristallina durante le telefonate. Dal punto di vista funzionale, quindi, non rinunciano assolutamente a nulla. Ideali per la vita quotidiana sia per ascoltare la musica che per l’utilizzo professionale, grazie alla possibilità di utilizzare un solo auricolare.

Per quanto riguarda la qualità del suono, se ne occupano due driver da 10mm. Questi offrono un suono tridimensionale caratterizzato da un bilanciamento di livello professionale. Ottima anche l’autonomia che fornisce ben 9 ore di ascolto ininterrotto, tra le più alte del mercato. Non manca, inoltre, la custodia di ricarica che garantisce fino a 30 ore complessive di riproduzione. Nel complesso si tratta di auricolari senza enormi pretese, ma dal valore eccezionale rispetto al prezzo a cui sono proposte. In particolare, stando alle recensioni degli utenti, sembra che i microfoni siano migliori anche rispetto a prodotti di fascia ben più alta. In conclusione, per meno di 15 euro, sono semplicemente un affare.

Grazie ad un concreto calo di prezzo, a cui si aggiunge un coupon del 50%, le Aurasound BeanBuds sono acquistabili su Amazon a soli 14,48 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.