BOMBA assoluta: auricolari Lenovo LP2 a meno di 20 euro

E se ti dicessi che bastano meno di 20 euro per avere un ottimo paio di auricolari Bluetooth TWS. È il caso delle Lenovo LP2, cuffie di alta qualità sia dal punto di vista sono che funzionale, che grazie ad un codice sconto puoi acquistare oggi al prezzo incredibile di soli 17 euro su Amazon.

Auricolari Bluetooth TWS Lenovo LP2: caratteristiche tecniche

Dal punto di vista estetico le cuffie si ispirano alle più costose Air Pods con un design semi-in-ear decisamente confortevole. Ottima la certificazione IPX5 che fornisce la resistenza a sudore e polvere consentendo di utilizzare gli auricolari anche durante l’attività sportiva. Presente un doppio sistema di cancellazione del rumore, CVC e ENC, che garantisce una voce chiara e cristallina durante le conversazioni, con una forte riduzione del rumore ambientale anche in ascolto. I comandi sono completamente touch e permettono di gestire le tracce, le chiamate e gli assistenti vocali. Dal punto di vista funzionale, insomma, non rinunciano assolutamente a nulla nonostante il prezzo estremamente accessibile.

Naturalmente Lenovo non ha trascurato la qualità audio, garantita da due driver dinamici da 10mm. I bassi sono decisi e corposi, mentre frequenze medie e alte offrono un suono cristallino. Grazie alla decodifica AAC, infatti, otterrai un suono ad alta fedeltà con il vantaggio di una latenza decisamente bassa. Per la connessione allo smartphone sfruttano un modulo Bluetooth 5.0 che garantisce un abbinamento praticamente istantaneo con una stabilità della connessione eccezionale. Ottima anche la custodia di ricarica che fornisce un’autonomia di ben 20 ore complessive. Questa si ricarica tramite cavo USB Type-C e non manca la funzione di ricarica rapida. Nel complesso, considerando un prezzo inferiore a 20 euro, rappresentano un’alternativa dal valore davvero eccezionale sotto ogni punto di vista per chi desidera un buon paio di cuffie TWS, contenendo il più possibile la spesa.

Grazie al codice WGJF9YPU puoi acquistare gli auricolari Lenovo LP2 a soli 17,39 euro su Amazon con uno sconto di ben il 50% sul prezzo di listino.