Bomba assoluta: auricolari Sony WF-1000XM3 top di gamma a metà prezzo

Le offerte di Amazon sono sempre più o meno convenienti, ma ci sono volte in cui il portale lancia delle vere e proprie bombe. È questo il caso degli auricolari Sony WF-1000XM3 oggi proposti al minimo storico, con uno sconto di ben 120 euro (solo sulla variante nera). Come al solito si tratta di offerte su una quantità limitata, di conseguenza non possiamo garantirne la disponibilità in seguito alla pubblicazione.

Auricolari TWS Sony WF-1000XM3: caratteristiche tecniche

Gli auricolari in questione rappresentano uno dei modelli top di gamma dell’azienda giapponese. Si tratta di auricolari TWS (True Wireless Stereo) con cancellazione attiva del rumore (ANC). Il processore QN1 HD è una delle soluzioni leader del mercato, dotato di doppio sensore di rilevamento per un noise canceling assoluto. Questo è attivabile sia per l’ascolto musicale che per le chiamate, così da non avere alcuna distrazione anche durante le conversazioni. Non manca, tuttavia, la funzione “quick attention” che con un solo tocco permette di disattivare l’ANC così da consentire l’ascolto di ciò che ti circonda. Le cuffie, infatti, possiedono delle piccole pareti touch completamente personalizzabili attraverso l’applicazione Sony Headphones Connect. Da qui è possibile assegnare qualsiasi funzione, incluso l’accesso diretto agli assistenti vocali Google Assistant, Siri e Alexa.

Ottimo il nuovo design tri-hold che permette di mantenere le cuffie perfettamente stabili all’orecchio anche durante l’attività sportiva, grazie a 3 punti di contatto. Per quanto riguarda l’autonomia le sole cuffie offrono ben 8 ore di ascolto, a cui si aggiungono altre 16 ore con la custodia di ricarica in dotazione. Non manca la funzione di ricarica rapida, che fornisce ben 90 minuti di ascolto con una ricarica di soli 10 minuti. Ottima, inoltre, la scelta dell’interfaccia USB Type-C che consente di ricaricare le cuffie con un qualsiasi caricabatteria di nuova generazione, in dotazione con la maggior parte degli smartphone oggi in commercio. Nel complesso, si tratta di auricolari indubbiamente di alto livello, dedicati a chi desidera la massima qualità del suono, senza rinunciare ad alcun aspetto funzionale.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 48%, le Sony WF-1000XM3 sono acquistabili su Amazon a soli 129,99 euro con uno sconto di ben 120 euro sul prezzo di listino. Prezzo più basso mai registrato, un affare da cogliere al volo.