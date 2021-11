BOMBA assoluta: iPhone 13 Mini scontato di 120 euro su eBay

E se ti dicessi che puoi acquistare il nuovissimo iPhone 13 Mini scontato di oltre 100 euro? Su eBay grazie al codice sconto NOV21EDAYS puoi ottenere un ulteriore sconto del 10% che ti consente di portare a casa il nuovo top di gamma Apple a soli 719 euro.

iPhone 13 Mini: caratteristiche tecniche

L’iPhone 13 Mini è il nuovissimo smartphone di Cupertino, nella sua variante con display da 5,4 pollici, più compatto rispetto alla versione standard. Tuttavia, a parte le dimensioni, non rinuncia assolutamente a nulla di ciò che offre il fratello maggiore da 6,1 pollici. A spingere lo smartphone, infatti, ci pensa il medesimo chip A15 Bionic con supporto alle reti 5G. Il nuovo display Super Retina XDR offre una luminosità superiore del 28% rispetto ai modelli precedenti, ed anche in questo caso protetto dal nuovo vetro Ceramic Shield con una resistenza superiore a qualsiasi altro sul mercato. Anche per quanto riguarda la fotocamera, non ci sono differenze rispetto al gemello più grande. Presenta, infatti, due sensori: un grandangolo e un ultra-grandangolo con una qualità migliorata in notturna del 47%. iPhone 13 Mini si propone esattamente come lo stesso smartphone, ma in una veste più maneggevole e facile da trasportare.

Se a preoccuparti è la batteria, notoriamente punto debole di iPhone, anche in questo caso Apple ha stupito tutti. Il nuovo arrivato riesce ad offrire un’autonomia di ben 19 ore continue di riproduzione video, un risultato semplicemente sorprendente. L’azienda non ha lasciato indietro neanche i videogiocatori più esigenti, proponendo una GPU del 30% più potente rispetto ai concorrenti. Chiude la dotazione il fiore all’occhiello della società, il sistema operativo iOS 15 che introduce diverse novità per la vita quotidiana. Full Immersion è una di queste, consentendo di personalizzare le attività svolte durante la giornata per ottenere la massima concentrazione e migliorarne i risultati. Elencare tutte le potenzialità di iOS sarebbe un’impresa ardua, ma se iPhone è un punto di riferimento sin dal suo primo lancio, la ragione è evidente.

Grazie al codice NOV21EDAYS, che si aggiunge allo sconto di 70 euro già proposto dal venditore, su eBay potrai acquistare il nuovo iPhone 13 Mini nella sua variante Blu a soli 719,90 euro, per un risparmio di circa 120 euro sul prezzo di listino. Un affare da cogliere al volo.