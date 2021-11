BOMBA audible: abbonamento a solo 1 euro per 6 mesi

Il Black Friday in anticipo sta dando la possibilità di portare a casa prodotti eccellenti a prezzi stracciati. Amazon, però, si distingue anche per i suoi servizi e l’offerta sull’abbonamento audible a solo 1 euro per 6 mesi, è senza dubbio un affare al pari delle altre promozioni.

Abbonamento audible: caratteristiche

Si tratta di una piattaforma di proprietà Amazon che mette a disposizione degli utenti migliaia di audiolibri, podcast e serie audio. Queste ultime rappresentano una vera novità, in quanto sono vere e proprie serie, simili a quelle TV, ma semplicemente da ascoltare per il massimo relax. Si tratta di produzioni Amazon che spaziano praticamente in ogni argomento per soddisfare gli interessi di qualsiasi audiolettore. Molto interessanti anche i podcast che includono anche i più grandi quotidiani nazionali come La Stampa o Il Sole 24 Ore per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Naturalmente, però, il servizio nasce per l’ascolto degli audiolibri che includono la maggior parte delle pubblicazioni presenti sul mercato.

Uno degli aspetti più interessanti del servizio audible, sono senza dubbio le voci che intraprendono la lettura. Nel caso della lingua italiana, ritroviamo alcuni degli attori e doppiatori più amati del cinema come Francesco Pannofino, Pino Insegno, Paola Cortellesi e Anna Bonaiuto. Si tratta di uno strumento molto utile che ha permesso di avvicinare alla lettura soprattutto i più piccoli, attraverso le grandi saghe fantasy come Harry Potter. Un metodo completamente nuovo per godere di un buon libro, che consente non solo di appassionarsi ad una trama, ma anche dell’interpretazione di chi lo legge. Inoltre, potrai accedere al servizio da qualsiasi sistema Android, iOS o browser anche offline effettuando il download dei contenuti.

Grazie alla promozione lanciata da Amazon in occasione del Black Friday in anticipo, l’abbonamento ad audible può essere sottoscritto a solo un 1 euro al mese per i primi 6 mesi.