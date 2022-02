Bomba del giorno: Fire TV Stick 4K Max al prezzo del Black Friday

Una piccola chiavetta per accedere a tutti i contenuti in streaming con la massima praticità e, soprattutto, qualità grazie all’Amazon Fire TV Stick 4K Max. Si tratta dell’ultima revisione della chiavetta top di gamma di Amazon, adesso più reattiva e veloce rispetto al precedente modello, disponibile al minimo storico su Amazon a soli 40 euro.

Amazon Fire TV Stick 4K Max: caratteristiche tecniche

Il design è quello a cui ormai Amazon ci ha abituato da anni estremamente compatto, leggero e discreto. Dal punto di vista funzionale mantiene le stesse possibilità del modello precedente, ma in questo caso con un processore più potente che offre il 40% in più di potenza. In questo modo le applicazioni si avvieranno molto più velocemente e la navigazione da browser risulterà nettamente più fluida. Il nuovo modello integra la connessione Wi-Fi 6 che offre una stabilità migliorata del segnale e una velocità di trasferimento superiore. Potrai accedere all’intrattenimento di Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN o Now TV, ad esempio. Il tutto alla massima qualità possibile grazie alla risoluzione 4K che si unisce alle tecnologie HDR e Dolby Vision, insieme all’audio spaziale di Dolby Atmos.

All’interno della confezione è presente un pratico telecomando con tasti diretti per accedere a Prime Video, Netflix, Disney+ e Amazon Music. Si tratta del telecomando vocale Alexa. Questo integra un microfono per gestire tutte le impostazioni e i contenuti direttamente con la propria voce. Inoltre, grazie alla compatibilità con la TV, potrai accendere e spegnere la TV semplicemente con la tua voce. Naturalmente, non manca l’integrazione con gli altri dispositivi intelligenti come le telecamere Blink o i device Echo. Dalla Fire Stick è possibile visualizzare in tempo reale le immagini riprese dalle videocamere. Grazie alla funzione Live View si apre una piccola finestra pop-up che ti consente di visualizzare le telecamere senza interrompere la visione dei tuoi contenuti preferiti.

Grazie ad uno sconto di ben il 38%, la Amazon Fire TV Stick è disponibile su Amazon a soli 39,99 euro per un risparmio di 25 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.