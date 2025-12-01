BOMBA Google Pixel 10 256GB al Cyber Monday Amazon

Il Google Pixel 10 256GB è un ottimo smartphone con Android Puro e funzionalità di Intelligenza Artificiale. Oggi con il Cyber Monday Amazon il prezzo si è abbassato incredibilmente. Acquistalo adesso a soli 669 euro, invece di 999 euro. Oltre 300 euro di risparmio per questo gioiellino.

Questa versione dotata di 256GB di ROM assicura tanto spazio di archiviazione per app, giochi e contenuti multimediali. Inoltre, grazie all’ampia batteria e alla sua gestione intelligente, che impara dalle tue abitudini e dal tuo utilizzo, passa le 24 ore di utilizzo. Insomma, un vero spettacolo.

Google Pixel 10 256GB: anche a tasso zero

Su Amazon, oltre all’offerta vantaggiosa del Cyber Monday, il Google Pixel 10 256GB lo acquisti a tasso zero. Potrai infatti dividere l’importo dell’ordine in 12 mesi a partire da soli 55,75 euro al mese, senza interessi. Questo smartphone integra Nano Banana in Gemini quindi potrai rivoluzionare le tue foto creandone di spettacolari con l’intelligenza artificiale. Inoltre, grazie a Gemini le tue app sono ancora più funzionali e ti offrono maggiori informazioni.

Grazie ai 12GB di RAM e al processore avanzato, potenza e prestazioni sono incredibili. L’ampio display Actua da 6,3 pollici è perfetto per dimensioni e qualità. Potrai comodamente svolgere le tue attività produttive o di intrattenimento senza però stancare le mani grazie a dimensioni perfette per portarlo sempre con te.

Approfitta ora del Cyber Monday di Amazon! Acquistalo ora a soli 669 euro, invece di 999 euro.