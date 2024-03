BOMBA MacBook Air 13 M1: su Unieuro a soli 599€

Grazie a Unieuro, oggi e fino a esaurimento scorte, puoi acquistare il fantastico Apple MacBook Air 13 M1 a soli 599 euro, invece di 1229 euro. Scopri subito come riuscire a ottenerlo con questo incredibile sconto che sta facendo impazzire tutti.

Per prima cosa devi metterlo in carrello a soli 899 euro. Una volta confermato l’ordine devi richiedere il rimborso del tuo computer usato. Spedisci il tuo dispositivo entro 15 giorni dall’approvazione della tua richiesta. Entro 10 giorni dal ricevimento, Opia Ltd ti informerà sul valore. Infine, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’esito positivo riceverai il bonifico bancario sul tuo conto.

MacBook Air 13 M1: una vera bomba di offerta

Con un Apple MacBook Air 13 M1 hai a tua disposizione un laptop fantastico. Dotato del chip M1 di Apple, hai prestazioni elevate per svolgere qualsiasi attività. Da grafica a gaming, hai un notebook no limits. Inoltre, se hai altri dispositivi Apple ti aggiudichi un ecosistema che li fa comunicare tra loro.

Il sistema di raffreddamento senza ventole non solo è eccellente, ma anche super silenzioso. Questo lo rende il compagno perfetto a scuola, in università e in biblioteca. Inoltre, essendo leggero e sottile, lo porti sempre con te senza alcuna difficoltà e lavori ovunque tu sia.

Acquistalo subito a soli 599 euro, invece di 1229 euro. Puoi ottenere un rimborso fino a 300 euro, raggiungendo questo prezzo, inviando un computer usato e in base alla valutazione che verrà fatta da Opia Ltd. Inoltre, grazie a Unieuro, puoi pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di spesa. Infatti, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, accedi a un mini finanziamento fantastico ed esclusivo. Addirittura con Klarna puoi anche decidere di pagare l’intero importo dopo 30 giorni dalla data di acquisto.