BOMBA Notebook HP 15": su Amazon è tuo a soli 229€

Dai un’occhiata a questa offertona Amazon. Con soli 229 euro, invece di 349 euro, ti arriva a casa con consegna gratuita un fantastico Notebook HP Intel Celeron N4120 da 15 pollici. Ideale per la tua produttività o per chi studia, è un ottimo laptop sicuro, efficiente e di qualità. Mettilo subito nel carrello al 35% di sconto.

Puoi anche decidere di pagarlo un po’ alla volta in comode rate con Cofidis direttamente al check out. La disponibilità è immediata, ma non farti confondere. Infatti, sta andando letteralmente a ruba e questo vuol dire che a breve non sarà più disponibile finendo in sold out, perciò devi sbrigarti.

Elegante e dalle linee moderne, questo modello ha già preinstallato Windows 11, l’ultimo sistema operativo di casa Microsoft. Leggero, veloce e affidabile ti assicura il massimo della protezione online perché costantemente aggiornato. Inoltre, ha anche il display FHD antiriflesso, per una migliore visione dei contenuti.

Notebook HP 15″: tanta autonomia per una portabilità estrema

Il Notebook HP 15″ Intel Celeron N42120 è dotato di una potente batteria che garantisce un’autonomia fino a oltre 10 ore di utilizzo. Perciò raggiunge livelli di portabilità estrema. Utile per chi lavora in mobilità senza interruzioni. Comunque è dotato anche di una Ricarica Rapida che porta la batteria al 50% in soli 45 minuti.

Il display da 15,6 pollici con risoluzione 1920×1080 Full HD offre immagini sempre ricche di dettagli. La tastiera, color natural silver, è stata realizzata per offrire una digitazione comoda e ottimizzata. La corsa dei tasti è piacevole e veloce. Inoltre, è anche dotata di un tastierino numerico per fornire maggiore produttività.

Mettilo subito in carrello a soli 229 euro, invece di 349 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.