BOMBA Samsung Galaxy Watch4 su Amazon: solo 129€

Prezzo bomba per il Samsung Galaxy Watch4 su Amazon. Oggi è tuo a soli 129,90 euro, invece di 269 euro. Si tratta di un’offerta pazzesca che ti garantisce un risparmio pari a quasi 140 euro. Inoltre, selezionando Cofidis al check out, se sei cliente Prime puoi anche decidere di pagare in comode rate tasso zero. La consegna gratuita è inclusa nell’offerta. Con disponibilità immediata ti arriva a casa in pochissimi giorni.

Metti al polso la tecnologia grazie a questo incredibile smartwatch top di gamma ricco di funzionalità esclusive. Potrai conoscere la tua composizione corporea per sapere se ti stai allenando troppo o troppo poco. Misura la tua pressione arteriosa e tieni controllate frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue 24 ore su 24. In pochi secondi puoi anche effettuare un elettrocardiogramma direttamente dal tuo polso.

Samsung Galaxy Watch4: un’innovazione a prezzo speciale

Scegli l’innovazione acquistando il tuo Samsung Galaxy Watch4 a un prezzo speciale. Si tratta di un’occasione perfetta per avere al polso un dispositivo in grado di fare veramente di tutto. Segui ogni notifica, analizza la qualità del tuo sonno e scopri il livello di stress. Affidati ai suoi esercizi per tranquillizzarti e trovare momenti di ristoro durante una giornata particolarmente intensa. Goditi tutto questo per molto tempo grazie alla sua batteria di lunga durata.

Mettilo nel carrello a soli 129,90 euro, invece di 269 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.