BOMBA serale: Amazon Echo Show 5 2021 scontato di 40 euro

Amazon sorprende tutti, e per il Black Friday in anticipo propone al minimo storico il nuovissimo Amazon Echo Show 5 2021 di seconda generazione al minimo storico. Grazie ad uno sconto del 47%, l’Echo Show 5 potrà essere tuo a soli 44,99 euro. Naturalmente si tratta di un’offerta a tempo su una quantità di pezzi limitata. Per questa ragione per cui ti consigliamo di approfittarne subito, soprattutto considerando che al momento sono ancora disponibili tutti e tre i colori.

Amazon Echo Sho 5 seconda generazione (2021): caratteristiche tecniche

Echo Show è uno dei dispositivi Alexa più efficienti proposti da Amazon in questi anni, con un ventaglio di funzionalità davvero infinito grazie all’integrazione di un display touchscreen. In questo caso si tratta della versione da 5 pollici, decisamente compatta e pratica da alloggiare, ad esempio, sul comodino. Questo mantiene tutte le funzionalità già note di Alexa, come i comandi vocali per la domotica e la riproduzione musicale. In questo caso, però, troviamo dei driver più grandi e di maggiore qualità, in grado di fornire un suono più forte e cristallino. La vera differenza però è naturalmente nel display, che aggiunge non poche possibilità rispetto al solo assistente vocale.

Attraverso il display di Echo Show 5 potrai visualizzare, ad esempio, le telecamere di sicurezza connesse alla rete domestica. La compatibilità di Alexa con servizi come SkyTG 24 ti consente di programmare una sveglia, e visualizzare le ultime notizie direttamente sullo schermo così da rimanere sempre aggiornato. Non manca la compatibilità con i principali servizi di intrattenimento come Prime Video, Netflix o audible così da riprodurre i contenuti direttamente dal dispositivo. Da non trascurare la presenza di una videocamera. Questa presenta un pratico otturatore meccanico che garantisce la massima privacy quando non è in utilizzo. Inoltre, ti consente di effettuare videochiamate con tutti gli amici e familiari che dispongono dei dispositivi Alexa. Interessante, infine, la funzione Drop In che consente di utilizzare l’Echo Show come una telecamera di videosorveglianza, e visualizzare in tempo reale le riprese da remoto.

Che cosa aspetti? Acquista subito il tuo Amazon Echo Show 5 2021 a soli 44,99 euro su Amazon per un risparmio di ben 40 euro sul prezzo di listino.