BOMBA su Amazon: Immortals Fenyx Rising a metà prezzo

Se sei alla ricerca di un nuovo gioco per la tua Nintendo Switch non ti lasciar scappare questa bomba: Immortals Fenyx Rising

Immortals Fenyx rising: un titolo da avere su Switch

Divenuto famoso per il suo gameplay entusiasmante, Immortals Fenyx Rising è un titolo che ti fa scoprire il brivido dell'avventura e amare la tua Nintendo Switch all'infinito.

Creato dagli stessi ideatori di Assassin's Creed Odyssey, il gioco si snoda in una storia particolare che dovrai vivere fin dagli arbori. Infatti potrai creare il tuo personaggio come meglio credi e personalizzarlo in tutto e per tutto.

La trama recita:

Un'avventura fantastica di un eroe dimenticato partito per salvare gli dèi della Grecia. Dimostra il tuo eroismo sconfiggendo le creature mitologiche e affrontando il loro terribile capo in un epico duello. Esplora un mondo fantastico e mozzafiato in cui ti attendono prove ardue, dungeon impervi e imprese eroiche. Il tuo viaggio sarà difficile e appagante quanto la meta finale, e ti aiuterà a diventare l'eroe che sei destinato a essere. da Amazon.com

Nel vivere la tua esperienza avrai a disposizione un open world con una mappa pazzesca in stile stilizzato e una miriade di strumenti da scoprire man mano.

