Bones and All: guarda il film in streaming

Il nuovo film di Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome, Suspiria), Bones and All, è disponibile da oggi per lo streaming su Prime Video. Si tratta dell’adattamento per il grande schermo dell’omonimo romanzo scritto da Camille DeAngelis. Ambientato in Virginia, nel 1988, racconta una storia d’amore a tinte horror, con lo stile di un n road movie.

Guarda in streaming il film Bones and All

Il lungometraggio, girato negli Stati Uniti, ma interamente finanziato da società nostrane, è stato presentato in anteprima mondiale alla Mostra Internazionale di Venezia nel settembre scorso. È poi arrivato in sala nelle settimane successive. Ora debutta su piattaforma. Senza anticipare troppo in merito alla trama, per non rovinare il gusto della visione inciampando in fastidiosi spoiler, lasciamo chi lo desidera al trailer ufficiale in italiano.

Bones and All è la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo. È il viaggio on the road di due giovani che, alla continua ricerca di identità e bellezza, tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura.

Nel cast di attori troviamo Timothée Chalamet, Taylor Russell, Michael Stuhlbarg. L’aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes ha assegnato alla pellicola una media voto pari a 82% da parte della critica e 62% dal pubblico.

Il catalogo di film, serie TV, show ed eventi sportivi di Prime Video è messo a disposizione da Amazon per lo streaming gratis a tutti coloro che dispongono di un abbonamento Prime attivo

