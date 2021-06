Bonfiglioli Consulting, CreiAmo: Rulex e BeeComs

CreiAmo è il nome del progetto messo in campo da Bonfiglioli Consulting con l'obiettivo dichiarato di far crescere la cultura dell'innovazione nelle imprese italiane , ormai giunto alla sua quarta edizione, con una serie di nuovi incontri focalizzati sui nuovi talenti dell'innovazione tecnologica.

CreiAmo, quarta edizione: i primi appuntamenti

Il primo in programma andrà in scena domani, mercoledì 30 giugno, con protagonista il team di Rulex, società specializzata nella creazione di software no-code a disposizione delle aziende per prendere decisioni basate sui dati, beneficiando di uno snellimento della fase di pianificazione, riduzione dei tempi decisionali e un'indicazione dettagliata delle soluzioni operative da compiere per ottenere i risultati desiderati. L'appuntamento è fissato per le ore 16:00 in live streaming.

Giovedì 15 luglio sarà invece la volta di BeeComs, azienda bolognese attiva nella filiera sanitaria e in quella manifatturiera, che utilizza le potenzialità della tecnologia di prossimità al fine di migliorare l'efficacia dei processi, monitorare gli ambienti aziendali e rafforzare le relazioni tra imprese e clienti. Si parlerà di come lo strumento possa tornare utile per monitorare costantemente i dispositivi e le attrezzature mobili, analizzando con precisione i flussi del personale e dei prodotti. Chiudiamo con il commento di Michele Bonfiglioli, CEO di Bonfiglioli Consulting.