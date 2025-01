Bonifici istantanei e prelievi ovunque gratis con questo conto online

Bonifici istantanei più prelievi gratuiti in tutto il mondo: è quanto offre il conto online SelfyConto, con la possibilità di inviare bonifici ordinari e istantanei SEPA fino al 31 dicembre 2027 accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro al mese con la carta di debito associata al conto.

Se si esclude la promozione in corso, il canone del conto SelfyConto è gratis per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30. Per gli over 35 a partire dal secondo anno il canone del conto passa a 3,75 euro al mese, con la possibilità appunto di azzerarlo aderendo alla nuova promo. Gratis anche il canone della carta di debito per 1 anno, che poi passa a 10 euro.

La promozione su SelfyConto è disponibile tramite questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum.

Le caratteristiche chiave del conto online SelfyConto

Il conto corrente online SelfyConto è la soluzione di Banca Mediolanum per pagare, gestire il proprio denaro e investirlo in modo semplice e veloce. Sia il canone del conto che i bonifici istantanei e ordinari SEPA sono gratuiti per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30. Sfruttando poi la promozione attualmente disponibile, con l’accredito dello stipendio o una spesa di almeno 500 euro al mese entrambi sono azzerabili per tre anni fino al 31 dicembre 2027.

Sono infine gratuiti per tutti i prelievi in area Euro, il canone della carta di debito per il primo anno e il servizio di home banking, con gli addebiti delle utenze senza commissioni.

I dettagli completi dell’ultima promozione relativa a SelfyConto sono disponibili su questa pagina del sito Banca Mediolanum.