Bonifici, prelievi e canone gratis con Conto Corrente Arancio Più

La maggior parte dei conti correnti tradizionali presenta un canone mensile fisso più commissioni extra legate ad operazioni quali prelievi e bonifici. Non è lo stesso per Conto Corrente Arancio Più, il conto online della banca olandese ING che prevede l’accredito dello stipendio o della pensione.

Con Conto Corrente Arancio Più di ING si ha infatti la possibilità di fare affidamento su un conto a canone zero che include bonifici istantanei e ordinari più prelievi in Italia e in Europa a costo zero. Inclusi gratis vi sono anche il canone della carta di debito e credito Mastercard e le principali operazioni bancarie.

A tutto questo si aggiunge poi l’ultima promozione che consente di ricevere un Buono Regalo Amazon da 100 euro aprendo Conto Corrente Arancio entro il 27 dicembre.

Conto Corrente Arancio Più: il conto online a costo zero

L’accredito dello stipendio o della pensione permettono di azzerare il canone di Conto Corrente Arancio per tutta la durata del contratto. Sono poi gratuiti anche prelievi, bonifici, bollettini e le due carte associate al conto, vale a dire quella di credito e quella di debito.

Se non si ha né uno stipendio né un assegno previdenziale, è possibile beneficiare ugualmente delle zero commissioni garantendo entrate pari o superiore a 1.000 euro al mese.

Detto questo, torniamo alla promozione in scadenza il prossimo 27 dicembre. Per ottenere un Buono Amazon del valore di 100 euro occorre aprire Conto Corrente Arancio Più inserendo il codice promozionale ING2024 e richiedendo la carta di debito Mastercard.

Una volta attivato il conto, il titolare di Conto Corrente Arancio Più deve spendere almeno 100 euro con la carta associata entro il 31 gennaio 2025.

Maggiori informazioni sono consultabili su questa pagina del sito ufficiale ING.