Bonifici SEPA online gratuiti con SelfyConto

Se hai l’esigenza di inviare numerosi bonifici SEPA online durante tutti i mesi dell’anno, ti segnaliamo la possibilità di ottenere bonifici gratuiti istantanei e ordinari SEPA fino ai 30 anni e per tutti il primo anno. Gratis anche il canone del conto, della carta di debito e della carta di credito, più i prelievi in Italia e negli altri Paesi dell’area Euro.

Inoltre, in via promozionale, i bonifici rimangono gratuiti fino al 31 dicembre 2027 accreditando lo stipendio o spendendo almeno 500 euro con la carta di debito Mastercard associata al conto. Lo stesso beneficio si estende anche al canone del conto, che può essere azzerato per i prossimi 3 anni.

L’invio dei bonifici può essere effettuato tramite la pagina riservata del conto online SelfyConto via web o attraverso l’app Mediolanum. Quest’ultima consente di gestire le proprie finanze con lo smartphone, tramite un’interfaccia semplice e intuitiva: si può scaricare gratuitamente su App Store (iPhone), Google Play Store (smartphone Android) e AppGallery (Huawei).

Bonifici SEPA online gratuiti fino al 31 dicembre 2027 con SelfyConto

La promozione in corso di Banca Mediolanum consente di inviare bonifici ordinari e istantanei senza commissioni fino al 31 dicembre 2027. Per beneficiare dell’ultima iniziativa occorre accreditare il proprio stipendio, oppure spendere una cifra pari o superiore a 500 euro al mese con la carta di debito associata a SelfyConto.

Nel caso non si abbia uno stipendio o non si possa garantire una spesa mensile di almeno 500 euro per tutti i mesi, il costo dei bonifici SEPA online del conto SelfyConto passa a 1 euro per operazione dal secondo anno. Allo stesso modo, il canone mensile del conto passa a 3,75 euro al mese (rimane gratuito fino al compimento dei trent’anni).

E a proposito della carta di debito, i clienti di SelfyConto beneficiano di una carta Mastercard con massimale da 4.500 euro al mese e 1.000 euro al giorno. Inclusa nel canone della carta (gratis il primo anno, 10 euro all’anno dal secondo) anche la polizza gratuita Multirischi che tutela gli acquisti compiuti con la carta in tutto il mondo.

Fino a 100 euro in Buoni Regalo Amazon

Un’altra promozione di questi giorni in casa Banca Mediolanum consente di ricevere un Buono Regalo Amazon da 100 euro. Tutto quello che occorre fare è aprire SelfyConto entro il 20 dicembre di quest’anno, per poi accreditare lo stipendio o spendere almeno 500 euro al mese per 3 mesi consecutivi. Anche in questo caso, per la spesa di 500 euro al mese fanno fede i pagamenti con la carta di debito.

Per aprire il conto corrente online SelfyConto si ha bisogno di un documento d’identità e codice fiscale, più il proprio smartphone e un indirizzo e-mail valido. Per quanto riguarda invece l’identificazione, l’utente può scegliere tra l’invio di un bonifico da un altro conto registrato a proprio nome, la webcam o lo SPID (quest’ultima è la scelta più veloce).

Il modulo di apertura del conto SelfyConto è disponibile tramite questa pagina del sito ufficiale Banca Mediolanum. Ricordiamo che per usufruire del Buono Regalo Amazon da 100 euro bisogna richiedere l’apertura di SelfyConto entro il 20 dicembre.