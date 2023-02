Bonifico bancario internazionale gratuito: come ottenerlo con Wise

Perché accontentarsi di commissioni bancarie fastidiose quando c’è una soluzione che ti permette di risparmiare? Non c’è niente di peggio che scoprire che la tua transazione internazionale ha subito un incremento di prezzo a causa di costi nascosti. Esistono, tuttavia, modi per effettuare bonifici internazionali senza spendere un solo euro in più.

Con Wise, ad esempio, puoi dire addio alle spese bancarie esagerate e goderti la comodità di inviare denaro all’estero senza preoccupazioni. Scopri come funziona e come puoi usufruire di bonifici bancari gratuiti (o quasi) con Wise, il conto multivaluta con cui è possibile ricevere, inviare, spendere e conservare denaro in ben cinquanta valute.

Bonifico internazionale gratuito (o quasi)

Effettuare un bonifico internazionale gratuito potrebbe sembrare un’utopia: questo perché le Banche devono affrontare costi reali per garantire questa tipologia di transazioni. Ma con Wise non dovrai più preoccuparti, grazie a una soluzione molto pratica che risolve il problema dei costi extra. Wise, come abbiamo anticipato, è un conto multivaluta che non prevede addebiti aggiuntivi per bonifici locali e SEPA.

Ma allora, come inviare un bonifico bancario internazionale gratuito? Dovrai fare in modo che la valuta del paese di destinazione del bonifico sia la stessa di quella che si vuole inviare a destinazione. Ovvero: se dall’Italia vuoi inviare denaro negli Stati Uniti, Wise ti permette di aprire un conto dotato di estremi bancari in USD (ovvero routing number, codice SWIFT/BIC e numero di conto). In questo modo potrai inviare bonifici locali senza sovrapprezzi aggiuntivi, ma anche ricevere l’accredito dello stipendio in USD senza pagare commissioni.

La possibilità di ottenere estremi bancari in altre valute (dieci in totale: sterlina britannica, euro, dollaro statunitense, australiano, neozelandese, canadese e di Singapore, lei rumeni, fiorino ungherese e lira turca) è proprio una delle caratteristiche principali di Wise: un vantaggio unico, che ti permette di inviare e ricevere denaro proprio come se fossi del luogo.

Come funziona Wise?

Wise si basa su un concetto ben preciso: ridurre al minimo i costi dei trasferimenti internazionali diretti, utilizzando un sistema di conti bancari locali. Ad esempio, se hai bisogno di inviare denaro dall’Italia a un conto corrente in Brasile, Wise riceve i tuoi soldi sul suo conto in Italia e poi utilizza il suo conto brasiliano per inviare il denaro al beneficiario che si trova in quel Paese. Un sistema efficiente che permette così di risparmiare due volte: sulle commissioni bancarie, ridotte al minimo, e sul tasso di cambio.

Ma non è tutto. Wise offre altri vantaggi, ecco i principali:

un conto multivaluta gratuito con estremi bancari in 10 valute base per inviare e ricevere denaro dall’estero

con estremi bancari in 10 valute base per inviare e ricevere denaro dall’estero impostare gli addebiti diretti per pagare l’affitto e le bollette, anche se hai la casa all’estero

per pagare l’affitto e le bollette, anche se hai la casa all’estero una carta di debito Wise collegata al conto che consente di convertire e detenere un saldo in 50+ valute diverse. In questo modo, puoi effettuare acquisti online e nei negozi nei 170+ paesi in cui è supportata come se fossi un locale

collegata al conto che consente di convertire e detenere un saldo in 50+ valute diverse. In questo modo, puoi effettuare acquisti online e nei negozi nei 170+ paesi in cui è supportata come se fossi un locale la possibilità di prelevare fino a 200 euro (o valuta equivalente) al mese senza commissioni

Inoltre, Wise – regolamentato dalla Banca Nazionale del Belgio – protegge i tuoi dati e il tuo denaro, che viene salvaguardato nelle migliori banche, oltre che controllato regolarmente. Tutte le transazioni sono protette con accesso a due passaggi, così come i dati personali che vengono raccolti, processati e gestiti nel modo più trasparente possibile. Aprire un conto Wise è semplicissimo e richiede pochissimi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.