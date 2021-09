Hai mai pensato di appendere il PC sotto la scrivania?

Hai mai pensato alla possibilità di appendere il tuo PC sotto la scrivania, invece di appoggiarlo al di sopra o di metterlo semplicemente sul pavimento? Se la soluzione può sembrarti bislacca, pensa ai vantaggi che potrebbe offrirti una soluzione simile: maggior facilità nella pulizia dei pavimenti, meno polvere, più libertà, meno ingombro. E tutto ciò con una spesa di appena 17,84 euro.

L'idea è sicuramente originale, ma in molti casi potrebbe rivelarsi addirittura geniale. Il sostegno BONTEC è composto da due staffe in acciaio da 36cm di lunghezza con verniciatura antiruggine e due cinturini da 178 cm in grado di avvolgere qualsivoglia case. La struttura è pensata per sorreggere case dal peso fino a 20Kg, dunque con un'ottima capacità e ampia libertà di adozione. La composizione stessa del sostegno rende oltremodo stabile il posizionamento del desktop, rendendo peraltro facilmente accessibile ogni connettore e facilitando la gestione dei cavi al di sotto della scrivania.

Non bisogna far altro che assicurarsi una buona tenuta delle viti e il gioco è fatto: pavimento pulito, scrivania sgombra, desktop nascosto, ordine garantito. Non ci avevi mai pensato, eppure ora ti basteranno appena 17,84 euro (solo oggi in offerta speciale) per risolvere il problema.