Per te un bonus di 25€ se apri HYPE Premium con questo codice

È sufficiente inserire il codice promo CIAOHYPER durante la registrazione ad HYPE Premium per ottenere un bonus di 25 euro. Lo stesso vale per gli altri piani e per gli upgrade da quelli già sottoscritti. Trovi il regolamento completo sul sito ufficiale della fintech company 100% italiana, già scelta da oltre 1,8 milioni di persone per la gestione quotidiana delle loro finanze.

HYPE Premium: bonus 25 euro e tanti vantaggi

Sono tanti i vantaggi offerti dal conto, a partire dal supporto ai pagamenti online o in negozio e dai prelievi gratis in ogni angolo del mondo, passando per la carta di debito World Elite Mastercard inclusa, senza dimenticare la possibilità di accedere a un servizio di assistenza prioritaria, anche via WhatsApp, a cui rivolgere qualsiasi domanda in caso di necessità. Ancora, ci sono benefit aggiuntivi come l’assicurazione sui viaggi (rimborso per lo smarrimento del bagaglio), sulle spese mediche, sullo shopping, l’accesso esclusivo a più di 1.100 lounge negli aeroporti di tutto il mondo e il Fast Track gratuito negli scali di Roma Fiumicino, Milano Linate, Venezia, Olbia, Catania, Torino e Napoli. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per saperne di più.

Va sottolineato che i 25 euro saranno corrisposti a titolo di rimborso delle transazioni effettuate con carta (fisica o virtuale), per un valore cumulativo pari ad almeno 50 euro, entro i 30 giorni successivi alla data di apertura del conto.

Ricapitolando: non devi far altro che inserire il codice promo CIAOHYPER mentre apri il conto Premium (o di altro tipo oppure se effettui un upgrade) per ottenere il bonus proposto da HYPE, la fintech company 100% italiana. Puoi farlo subito dal sito ufficiale. La registrazione è 100% online, l’attivazione avviene in pochi giorni e la carta virtuale è disponibile fin da subito nell’applicazione.