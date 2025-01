Il bonus di 25€ ti aspetta: attiva HYPE Premium con questo codice

Oggi c’è un buon motivo in più per attivare il tuo conto scegliendo HYPE Premium: si tratta della possibilità di ottenere subito un bonus di 25 euro. Per farlo è sufficiente inserire il codice promo CIAOHYPER durante la fase di registrazione. Questo si aggiunge ai tanti altri vantaggi inclusi nel servizio, a partire dall’IBAN italiano, passando per il Box Risparmi, lo scambio di denaro con altri utenti e il cashback sugli acquisti online.

HYPE Premium: il codice che regala 25€ di bonus

È il conto all inclusive che ti permette di accedere senza alcuna limitazione a tutti i benefit offerti dalla neo bank digitale. Ci sono i pagamenti e prelievi gratis nel mondo, la carta di debito World Elite Mastercard per le proprie spese quotidiane, un’assistenza prioritaria a cui rivolgersi (volendo via chat su WhatsApp) in caso di esigenza, i bonifici a costo zero eseguiti anche in tempo reale, nessuna commissione per bollette e bollettini oltre all’assicurazione su viaggi (rimborso per bagaglio smarrito o volo in ritardo, Fast Track gratuito), spese mediche, shopping e molto altro ancora. Scopri di più sulla pagina dedicata.

Devi solo ricordarti di inserire il codice CIAOHYPER per ottenere il bonus di 25 euro. È la promozione offerta dalla fintech company italiana già scelta da oltre 1,8 milioni di clienti, fondata nel 2015 con l’obiettivo dichiarato di proporre un’alternativa semplificata e intuitiva ai modelli bancari tradizionali.

Il conto HYPE Premium, con tutti i suoi vantaggi, è disponibile al prezzo mensile di 9,99 euro. Per effettuare la registrazione è possibile affidarsi a un procedimento 100% online che impiega solo pochi minuti per essere portato a termine, l’apertura avviene in pochi giorni e la carta virtuale risulta accessibile fin da subito in app.