Bonus elettrodomestici nell'app IO: abbiamo una data

Manca poco all’arrivo del Bonus elettrodomestici. Come anticipato oggi da Fanpage, il Click day stabilito per chiedere il contributo andrà in scena la prossima settimana, martedì 18 novembre. Più nel dettaglio, si partirà alle 7:00 del mattino. Il consiglio per gli interessati è dunque quello di iniziare a cerchiare in rosso sul calendario il giorno e di puntare già la sveglia per farsi trovare pronti all’appuntamento.

18 novembre: la data del Bonus elettrodomestici

Permetterà di ottenere fino a 200 euro con ISEE inferiore a 25.000 euro, altrimenti 100 euro, per comprare un nuovo elettrodomestico rottamandone uno di classe energetica inferiore, a scelta tra le seguenti categorie: lavatrice (classe A), lavasciuga (A), forno (A), lavastoviglie (C), cappa (B), piano cottura (normativa 2019/2016), asciugabiancheria (C), frigorifero (D) o congelatore (D). La somma potrà essere utilizzata per coprire fino al 30% del valore d’acquisto. Ad esempio, per un forno dal costo di 400 euro lo sconto arriverà a un massimo di 120 euro, mostrando in cassa il codice assegnato.

Sono due le modalità previste per effettuare la richiesta: attraverso l’app IO (tramite la sezione Servizi) o dal sito dedicato (bonuselettrodomestici.it, non ancora attivo). Per l’iniziativa sono stati messi a disposizione 48,1 milioni di euro. Potrà essere assegnato un solo contributo per nucleo familiare.

Sarà un Click Day, come da tradizione

Sarà possibile ottenere l’incentivo fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Per questo motivo possiamo parlare di un vero e proprio Click Day, paragonabile a quello che di recente ha visto bruciare in poche ore i fondi destinati alle auto elettriche. Questi i passi da seguire.

Scegliere l’elettrodomestico da smaltire;

aggiorna l’app IO, accedere alla sezione Servizi e selezionare “Bonus elettrodomestici”;

seguire i passaggi indicati;

l’esito arriverà sull’app IO, dopo la verifica dei requisiti;

una volta approvata, il bonus comparirà nella sezione Portafoglio dell’app IO.

Intanto, il sito del ministero ha pubblicato l’elenco dei modelli (PDF) che sarà possibile acquistare beneficiando del contributo. Ricordiamo che per requisito devono essere prodotti in uno stabilimento dell’Unione europea. Per tutti gli altri dettagli sul Bonus elettrodomestici rimandiamo all’approfondimento dedicato.