Il Bonus elettrodomestici è scaduto: posso chiederlo di nuovo?

Come anticipato, il Bonus elettrodomestici è scaduto ieri per chi lo ha ottenuto subito il 18 novembre, lasciando trascorrere i 15 giorni a disposizione senza spenderlo. Da oggi, le risorse non utilizzate sono assegnate a chi è arrivato in ritardo, ma si è comunque iscritto alla lista d’attesa. Possiamo affermare che ha così inizio la seconda fase dell’iniziativa.

Inizia la seconda fase del Bonus elettrodomestici

Nella sezione Portafoglio dell’app IO il voucher è ancora presente, ma aprendolo si legge chiaramente Scaduto il 03/12/25 . Non è dunque più possibile generare il codice sconto da presentare in negozio (oppure sugli store online) per ridurre la spesa fino al 30%.

Il sondaggio di PagoPA

È stato anche lanciato un sondaggio attraverso cui PagoPA chiede di rispondere ad alcuni quesiti sull’esperienza con il Bonus elettrodomestici. Rimanda a una pagina dedicata.

Dove hai richiesto il bonus? (Sull’app IO / Sul portale bonuselettrodomestici.it);

Quanto sei d’accordo con ciascuna delle seguenti affermazioni? (Richiedere il bonus è stato semplice / Mi è sempre stato chiaro a che punto fosse la mia richiesta / Mi è stato utile sapere l’esito della richiesta / Ho trovato semplice utilizzare il bonus per il mio acquisto);

Vuoi lasciarci un suggerimento?

È possibile chiedere nuovamente il contributo?

La domanda è legittima: è possibile chiedere di nuovo il contributo se lo si è già ottenuto una prima volta, ma senza spenderlo? Ce lo dice la stessa app IO.

Nella sezione Servizi è sempre disponibile la scheda relativa al Bonus elettrodomestici. Aprendola e premendo “Vai all’iniziativa si carica la pagina descrittiva con in fondo il pulsante “Richiedi il bonus”. Se è già stato richiesto in precedenza, toccandolo compare il messaggio Hai già aderito a questa iniziativa .

Risposta negativa, dunque: chi ha lasciato trascorrere i 15 giorni senza utilizzare l’incentivo non può ottenerlo una seconda volta, nemmeno entrare a far parte della lista d’attesa.