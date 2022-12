Bonus Trade Republic, come attivare la promo

Il bonus Trade Republic è ancora attivo e a dir poco attraente. Di cosa si tratta e come attivarlo? In questo articolo daremo tutte le spiegazioni necessarie.

Come funziona il bonus Trade Republic

Il bonus Trade Republic funziona in maniera molto semplice. Basta aprire un nuovo conto in questa pagina, effettuare un deposito di 100 euro e fare trading per ottenere immediatamente e gratuitamente una nuova azione (o azione frazionata) che vale 40 euro.

Con questo meccanismo automatico, il nuovo trader si ritroverà un titolo azionario o una sua frazione sul proprio conto del valore di 40 euro.

Non ci sono obblighi di alcun tipo, ma soltanto depositare 100 euro e iniziare a fare trading. Queste azioni gratuite sono reali e non derivati, tipo i CFD (Contratti per Differenza).

Naturalmente possono accedere a questa promo soltanto i nuovi clienti. È un’occasione unica che si presenta a coloro che da tempo desiderano fare trading a condizioni più che vantaggiose.

Come attivare il bonus

Per attivare questa nuova promo pensata dal broker tedesco bastano i seguenti passaggi:

andare QUI e cliccare su Apri un conto ;

; nella schermata che si apre è necessario inserire il numero di telefono ;

; verrà inviato via SMS un codice di verifica dell’identità;

dell’identità; inserire i dati personali e fornire prova dell’identità e della residenza;

e fornire prova dell’identità e della residenza; rispondere al questionario finanziario.

A questo punto il conto è attivo. Tutto ciò che bisogna fare per ricevere il bonus del valore di 40 euro è depositare 100 euro e aprire un trade.

Ovviamente, non basta un appetibile bonus per iniziare a fare trading. Bisogna avere una conoscenza basilare dei mercati e di tutti gli asset, altrimenti il rischio è di commettere errori di valutazione che porterebbero a ingenti danni finanziari.

Detto questo, il bonus può essere un mezzo per cominciare a comprendere i meccanismi che stanno dietro il trading, a patto però di farsi seguire da qualcuno più esperto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.