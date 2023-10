Boolean Coding Week: una settimana gratis e impari a programmare

Nel contesto di un mondo del lavoro in stallo, dove l’incontro tra domanda ed offerta si fa sempre più complesso, c’è un fronte sul quale la richiesta di figure da assumere è molto più alta rispetto all’offerta. Questo fronte è quello dei developer, ed in Italia si stima che ne manchino svariate migliaia per poter soddisfare appieno la richiesta che giunge dalle aziende. La Boolean Coding Week che ha inizio lunedì 16 ottobre avrà un ruolo importante anche in quest’ottica: spiegare cosa possa significare una carriera da sviluppatore, come intraprenderla e quali opportunità possa aprire.

Quella che per qualcuno è semplice passione, per altri è grande occasione professionale e per altri è avanguardia inesplorata tutta da scoprire. Sviluppare significa, infatti, dar corpo a progetti e ad idee innovative, mettere a terra modelli di business o dar fiato a grandi iniziative. Sviluppare è atto creativo a tutto tondo e la Boolean Coding Week (un evento completamente gratuito e aperto a tutti) vuole mettere la meraviglia di questa sensazione nelle mani di giovani pronti a scommettere su sé stessi.

Boolean Coding Week: come diventare developer e perché

Il programma della sesta edizione della Boolean Coding è confermato e si dipana su cinque giornate, con orario 19-21, per consentire davvero a tutti (studenti, professionisti, curiosi, appassionati) di partecipare senza dover sacrificare ore preziose per studio e lavoro:

Lunedì 16 ottobre

Introduzione a HTML e CSS

Si parte dalle basi dei linguaggi per il web con HTML e CSS, con cui costruire e personalizzare graficamente le pagine web.

Martedì 17 ottobre

Campo minato

Ricostruisci il classico gioco rompicapo: sfida i giocatori a finire la partita senza far esplodere nessuna mina!

Mercoledì 18 ottobre

Come diventare sviluppatore web

Vuoi sapere come iniziare la tua carriera da web developer? Scopri come il corso Boolean in soli 6 mesi può aiutarti a dare una svolta alla tua vita.

Giovedì 19 ottobre

Sticker Stacker

Metti alla prova tutta la tua coordinazione: fai stare in equilibrio più sticker possibili sovrapponendoli uno sopra l’altro.

Venerdì 20 ottobre

Ducker

Mettendo in pratica tutto quello che hai imparato, realizzerai da zero un videogioco d’avventura. Riuscirai a guidare la paperella verso la sua tana?

Per partecipare è sufficiente avere pc e connessione: tutti i corsi sono live, godibili in streaming, fornendo quelle basi logiche utili a comprendere cosa significhi sviluppare al di là della mera conoscenza del codice. Per iscriversi è necessario compilare questo form e prenotare così il proprio posto nell’aula virtuale dell’evento, ottenendo inoltre il diritto ad un attestato di partecipazione conclusivo.

Tech Talk

Per alzare ulteriormente il valore di una iniziativa che sorge sul successo delle edizioni precedenti, Boolean ha messo in campo tutta la propria esperienza nel settore in qualità di tech academy premiata e riconosciuta. Il gruppo offre corsi mirati e costruiti sulla logica del “learning-by-doing”, portando i partecipanti a vedere da vicino il mondo a cui si stanno interessando ed a toccarne con mano le dinamiche per sperimentarne le opportunità. Ben il 95% degli studenti che partecipano ai corsi Boolean trovano lavoro già entro 6 mesi dalla chiusura del ciclo formativo e sono già oltre 3500 i ragazzi che hanno completato con soddisfazione il percorso scelto. Un Admission Advisor segue ognuno nei propri primi passi nell’academy, mentre un Career Advisor segue invece i passi successivi verso il mondo del lavoro: Boolean ha il proprio focus nell’inserimento di nuovi developer sul mercato e l’intero progetto è pertanto finalizzato a facilitarne al massimo il recruiting, la formazione e la scoperta del miglior posto di lavoro disponibile.

Grande novità della nuova edizione sono i Tech Talk, ossia momenti di dialogo ed approfondimento che anticiperanno le lezioni quotidiane. Chi si collegherà a partire dalle 18.30, infatti, avrà la possibilità di fruire dei contenuti messi a disposizione dal team Boolean e dagli ospiti di questa edizione. Tra gli altri si citano brand quali Nexi (gateway di pagamento) e Caffeina (agenzia digital), che sullo sviluppo e gli sviluppatori stanno costruendo importanti business e grandi opportunità per le aziende.

Grazie ai Tech Talk, la Boolean Coding Week viene ad assumere un ruolo più alto e nobile, forte di una responsabilità riconosciuta dal mercato: la tech academy n.1 in Italia mette a disposizione le proprie competenze ed il proprio evento per raccontare il mondo dello sviluppo affinché questa opportunità possa essere colta dai molti giovani – che su questa scelta potrebbero costruirsi un importante futuro professionale.

