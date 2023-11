Boolean Data Week: nel valore dei dati c'è una grossa opportunità

Se i dati sono il nuovo petrolio, peraltro con il vantaggio che la loro prospettiva è quella di una crescita infinita, a maggior ragione prezioso è il lavoro di quanti li sanno estrarre, raffinare, gestire e monetizzare. Il dato è ovunque poiché costituisce la base di una rappresentazione digitale della realtà: è la trasmutazione numerica di qualsiasi entità, consentendo così di descriverla, plasmarla o replicarla. Come si lavora sui dati? Quali figure professionali occorrono per gestirli correttamente? Di fronte a questi interrogativi si aprono prospettive professionali di altissimo respiro, fondamentali tanto per il giovane che intende intraprendere questa strada, quanto per il professionista che intende ampliare i propri orizzonti o riposizionarsi sul mercato del lavoro.

Boolean, tech academy di nota reputazione che già sulla Coding Week ha costruito un appuntamento di grande importanza e successo per il mondo degli sviluppatori, apre quindi le porte a tutti dal 20 al 24 novembre per una settimana dedicata espressamente alla cura del dato. La Boolean Data Week è un’occasione senza pari per iniziare a muovere i primi passi in modo gratuito, esplorando il perimetro di questa nuova frontiera per capire se è questa la strada che si intende percorrere.

Boolean Data Week: da Python a Tableau

La Boolean Data Week è una settimana di orientamento aperta a tutti: è sufficiente iscriversi per riservare il proprio posto, dopodiché saranno due le principali parole chiave della propria esperienza: Python e Tableau.

Come si organizzano e visualizzano i dati, passando da un semplice CSV fino a costruire una dashboard interattiva? Scopri come farlo durante la Boolean Data Week, una settimana di lezioni gratuite e in diretta in compagnia degli insegnanti della nostra Tech Academy.

Python è oggi diventato il linguaggio base della data science: usato dalla stragrande maggioranza dei professionisti del settore, è il linguaggio di programmazione più diffuso e quello attorno al quale si è creata la più grande e prolifica community di sviluppatori. Le librerie disponibili sono molte e tali da poter risolvere gran parte dei problemi comuni tanto in termini di estrazione del dato, quanto in merito alla gestione di informazioni e database.

Tableau, per contro è il contesto ideale della business intelligence: si tratta di una piattaforma di analisi che “esprime i dati visivamente, traducendo le azioni drag-and-drop in query di dati attraverso un’interfaccia intuitiva“. Un’evoluzione estrema, insomma con la quale si cerca di “rendere l’apprendimento automatico, le statistiche, il linguaggio naturale e la preparazione dei dati intelligente più utili ad aumentare la creatività umana nell’analisi“.

Python e Tableau sono i due tasselli fondamentali con i quali poter costruire un approccio scientifico al dato ed è su questi due elementi essenziali che Boolean ha voluto pertanto strutturare la propria settimana di formazione gratuita con la quale facilitare l’approccio a questo mondo da parte di chi lo sta già guardando con curiosità.

Il programma

La Boolean Data Week prevede lezioni serali che hanno inizio alle ore 19, così che possano parteciparvi tanto gli studenti, quanto i professionisti: dedicare una settimana a questa opportunità potrebbe essere una scelta che cambia le proprie prospettive.

Lunedì 20 novembre (19-20.30)

Data Analytics zero to hero

Partendo dai dati grezzi, vediamo come Python può aiutarci nella pulizia ed esplorazione del dato e scopriamo come Tableau può aiutarci nella creazione di una dashboard interattiva.

Partendo dai dati grezzi, vediamo come Python può aiutarci nella pulizia ed esplorazione del dato e scopriamo come Tableau può aiutarci nella creazione di una dashboard interattiva. Martedì 21 novembre (19-20.30)

Intro a Python

Scopri le basi di Python, il linguaggio di programmazione più usato nell’analisi dei dati, e costruisci il tuo primo software “guess the number”.

Scopri le basi di Python, il linguaggio di programmazione più usato nell’analisi dei dati, e costruisci il tuo primo software “guess the number”. Mercoledì 22 novembre (19-20)

Come diventare Data Analyst

Fai evolvere la tua carriera in soli 4 mesi: vieni a scoprire Boolean e il corso part-time in Data Analytics.

Fai evolvere la tua carriera in soli 4 mesi: vieni a scoprire Boolean e il corso part-time in Data Analytics. Giovedì 23 novembre (19-20.30)

Data wrangling con pandas

Scopri come la libreria pandas di Python può aiutarti a caricare un dataset, pulire i dati e impostare un’analisi esplorativa.

Scopri come la libreria pandas di Python può aiutarti a caricare un dataset, pulire i dati e impostare un’analisi esplorativa. Venerdì 24 novembre (19-20.30)

Data Visualisation con Tableau

Partendo dal nostro dataset pulito, scopriremo come creare una dashboard interattiva per visualizzare i nostri dati e fargli prendere vita.

Coloro i quali ne hanno la possibilità, potranno collegarsi già a partire dalle 18.30 per poter godere dei Tech Talk, appuntamenti di dialogo e di approfondimento contestuale durante i quali gli ospiti della tech academy si alterneranno per mettere a disposizione le proprie esperienze.

Al termine di ogni lezione sarà possibile avere una registrazione di quanto avvenuto per poter esplorare autonomamente le competenze acquisite, i progetti realizzati e le informazioni trasmesse. Al termine del corso, inoltre, sarà possibile ottenere un attestato di partecipazione che per molti versi rappresenta più un importante trampolino di lancio che non un semplice punto di arrivo.

Il gran finale è Sabato 25 novembre, quando sarà possibile entrare direttamente in contatto con Boolean presso Spazio Lenovo a Milano. In questa occasione sarà possibile parlare con gli Admission Advisor del gruppo e valutare come poter eventualmente proseguire il proprio percorso: laddove la Data Week avrò aperto nuovi stimoli nella propria mente, sarà questo lo sbocco ideale per innescare l’opportunità e trasformarla in occasione.

Come aprirsi un’opportunità

Il mondo del lavoro avrà sempre più necessità di professionisti in grado di estrarre il dato, di pulirlo, di gestirlo e di ricavarne un significato. Il valore che se ne potrebbe ricavare, infatti, è immenso e soltanto approcciando in modo scientifico al problema le aziende più ambiziose sapranno ricavarne ricchezza. Ecco il motivo per cui Data Science e Business Intelligence sono frontiere dall’orizzonte sicuro e dove la domanda di talenti surclassa in modo evidente l’offerta disponibile.

La Boolean Coding Week nasce per appianare questa distanza offrendo opportunità a quanti ne intravedono il potenziale. Le lezioni hanno inizio lunedì 20 Novembre: iscriviti qui.

In collaborazione con Boolean