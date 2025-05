Boom di data breach in Italia nel 2025: proteggi i tuoi dati personali con una VPN

La sicurezza informatica tiene sempre più banco in Italia. Stando agli ultimi report, i casi di data breach nel nostro paese sono cresciuti vertiginosamente, toccando un record storico che mette a rischio numerosi utenti e non solo, perché anche diverse aziende italiane, dalle piccole alle multinazionali, sono finite nel mirino degli hacker. Per questo proteggersi con una VPN sta diventando sempre più fondamentale.

Il dato che preoccupa maggiormente è un aumento del 180% degli attacchi ransomware: una crescita spaventosa per una tipologia di attacco che, da una parte può sottrarre informazioni e dati personali, dall’altra può anche bloccare i sistemi, specie nelle aziende.

In tutto questo, il panorama si è “arricchito” anche dell’uso dell’intelligenza artificiale che è sempre più sfruttata dai criminali informatici allo scopo di creare routine che possano generare phishing credibili, simulare identità digitali ed essere così di supporto nel bypassare anche i sistemi di sicurezza più avanzato.

Oggi più che mai è utile dotarsi di una VPN premium come NordVPN, che ti aiuta a cifrare il traffico, nascondere il tuo indirizzo IP e proteggerti su qualsiasi rete, anche in quelle pubbliche. Usando NordVPN potrai essere al sicuro da intercettazioni, tracker, malware e intrusioni. Oggi puoi attivarla a soli 3,39 euro al mese grazie al 72% di sconto e riceverai anche 1GB gratuito da sfruttare con il servizio di eSIM Saily.