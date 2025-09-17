Boom di phishing nel mondo accademico: cosa rischiano studenti e docenti

Il nuovo anno scolastico è partito con il botto. Secondo una recente ricerca di Kaspersky il mondo accademico sta già affrontando un elevato tasso di minacce sotto forma di attacchi phishing rivolti a studenti universitari e docenti. Gli attaccanti sfruttano portali di accesso falsi che imitano perfettamente siti web ufficiali di università.

In questo modo i cybercriminali spingono gli utenti a inserire le proprie credenziali di accesso pensando si tratti del sito internet sicuro. Al contrario, essendo un sito internet contraffatto, diventano vittime subendo il furto di dati personali e/o la perdita completa dell’accesso al proprio account universitario.

L’esito positivo di questi attacchi è dovuto anche a una certa incompetenza in materia di sicurezza informatica. Oggigiorno è importantissimo prestare più che la massima attenzione quando si accede a pagine che contengono i propri dati personali e le proprie informazioni sensibili.

Phishing Accademico: come vengono distribuiti gli attacchi

Sono le email il principale veicolo del phishing accademico. Tuttavia, secondo quanto riferito da Kaspersky, è anche possibile che i link ai portali fraudolenti appaiano nei risultati dei motori di ricerca quando si cercano le pagine di accesso degli istituti universitari. Questo perché i cybercriminali riescono a riprodurre fedelmente grafica e loghi dei siti ufficiali.

Olga Altukhova, Senior Web Content Analyst di Kaspersky, ha commentato: “College e università sono particolarmente vulnerabili a questi attacchi, soprattutto per la loro dipendenza dalle piattaforme digitali e per l’elevato numero di accessi ai sistemi durante il periodo di rientro alle lezioni. I portali di accesso falsi possono apparire del tutto credibili, sfruttando la fiducia che studenti e docenti ripongono nei sistemi ufficiali delle proprie istituzioni. Invitiamo la comunità accademica a prestare attenzione e a verificare attentamente gli indirizzi web dei propri atenei per evitare la perdita di dati“.

Per risparmiarti gravi danni ed evitare di cadere nella trappola del phishing accademico ricordati di abilitare l’autenticazione a più fattori per accedere al tuo profilo universitario. Inoltre, fai molta attenzione prima di accedere a un sito, verificando che l’URL sia quello ufficiale.