Boom di SpaceX crea nuova élite: esplode la domanda di jet privati

A Cleveland, l’avvocata specializzata in diritto aeronautico Amanda Applegate è sommersa di lavoro. Dopo la quotazione in Borsa record di SpaceX, che ha permesso di raccogliere oltre 85 miliardi di dollari, il numero di nuovi ricchi è tale che una valanga di contratti per l’acquisto di jet privati le ha rovinato le vacanze estive.

Come riporta Reuters, molti operatori del mercato dell’aviazione d’affari hanno visto i numeri decollare negli ultimi giorni, in una tendenza già al rialzo alimentata dall‘impennata in borsa delle società di intelligenza artificiale.

SpaceX crea una nuova generazione di milionari: vendite di jet privati in forte crescita

Credo che sempre più persone possano permettersi di viaggiare in jet privato, e questo numero sembra aumentare ogni giorno , ha dichiarato la specialista e cofondatrice della società Star Aviation Law all’agenzia di stampa. L’attività della sua azienda è cresciuta del 25% dall’inizio dell’anno, una crescita confermata dall’aumento dei voli dei proprietari di jet privati (+13,4%) e dei contratti presso le società di comproprietà di aeromobili, in rialzo dell’11,8% secondo i dati incrociati da JetNet. Durante la bolla di Internet, 26 anni fa, il mercato registrava un aumento del 24% nelle consegne.

Fatto interessante: i nuovi ricchi in questione sono giovani. Per la società di Cleveland Flexjet, la spiegazione risiede nell’origine della loro fortuna, molti hanno visto la propria vita cambiare grazie alle quotazioni in Borsa del settore tecnologico. Una quotazione in particolare, più eccezionale delle altre, ha provocato una forte scossa: «negli ultimi sei-dieci mesi ho avuto una manciata di ragazzi coinvolti in SpaceX che avevano soldi da spendere senza contarli», commentava il gestore di un broker aeronautico con sede in California.

San Francisco, la culla dei nuovi ricchi

Un dettaglio tutt’altro che trascurabile, sempre più di questi nuovi clienti non avevano mai volato in jet prima di possederne uno. Dieci anni prima solo un quinto delle sue vendite proveniva da clienti del settore tecnologico. A San Francisco, culla di Anthropic e OpenAI, il traffico aereo dell’aviazione d’affari ha registrato la crescita più elevata rispetto agli altri stati del paese, con un +11% su base annua, secondo JetNet.

Ma in Texas, a Brownsville, vicino alla sede di SpaceX, il numero di jet privati registrati nel periodo della quotazione in Borsa supera ogni aspettativa. Per un aeroporto che in passato era semivuoto, sono stati registrati 97 voli, con un aumento del 177%. Lavorando per l’azienda e possedendone le azioni, questi dipendenti diventati ricchi hanno fatto dello stato americano il punto nevralgico dei nuovi contratti della società Jet Link.