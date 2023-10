Come vedere Borussia Dortmund-Milan in streaming (Champions)

Borussia Dortmund-Milan è la sfida di Champions League in programma per mercoledì 4 ottobre alle ore 21:00, nella cornice sempre suggestiva del Westfalenstadion. È possibile vederla in streaming gratis su Prime Video con un abbonamento ad Amazon Prime, lo stesso utile per le spedizione a costo zero dei prodotti in offerta sull’e-commerce.

Champions League: guarda Borussia Dortmund-Milan in streaming

Un’impresa per capitan Calabria e compagni, impegnati in uno stadio che si tingerà dei colori locali e innalzerà il tradizionale Muro Giallo. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria. Nel gruppo F della competizione, i padroni di casa sono fermi a 0 punti dopo la sconfitta all’esordio con il PSG. Gli ospiti sono invece a pari merito con il Newcastle, a 1 punto, risultato del pareggio di San Siro.

I tifosi rosso neri e gli appassionati del grande calcio internazionale possono vedere la partita in diretta streaming su Prime Video, con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini. In collegamento da bordocampo Alessandro Alciato e Alessia Tarquinio, mentre a presentare il match sarà Giulia Mizzoni, in compagnia di Gianfranco Zola, Luca Toni e Clarence Seedord.

Ecco le probabili formazioni che i due allenatori, Terzić e Pioli, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel, Sule, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf, Adeyemi, Malen;

Milan (4-3-3): Maignan, Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez, Pobega, Musah, Reijnders, Pulisic, Giroud, Leao.

Il pronostico favorisce i gialloneri con il 40% di possibilità assegnato alla loro vittoria. Poco meno per i rossoneri: 34%. Il restante 26% è per l’eventuale pareggio.

Come già detto, Borussia Dortumund-Milan di Champions League è un esclusiva streaming della piattaforma Prime Video, da vedere gratis se si è in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime. In alternativa, se non lo si è mai fatto, è si può attivare la prova di 30 giorni per accedere a tutti i vantaggi della sottoscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.