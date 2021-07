BOSE Headphone 700, questo è un COLPACCIO

Non son certo cuffie per tutti: le Bose Headphone 700 sono stile e qualità, un livello superiore sotto ogni punto di vista. Ma quando la qualità assoluta incontra uno sconto simile (-42%) ecco aprirsi l'occasione della vita: portarsi in casa un paio di cuffie di qualità eccelsa, per emozioni che nessun medio livello potrebbe mai offrire, con un prezzo improvvisamente caduto da 399,95 a 229,99 euro.

BOSE, qualità eccelsa a prezzo di Prime Day

170 euro di risparmio per poche ore, per pochi fortunati, per orecchi raffinati che ben sanno quale occasione sia questa:

Nella vita è possibile scegliere e scegliere la qualità è qualcosa di afferente più ad un modo di essere e di vivere che ad una necessità di fare. Scegliere la qualità significa essere qualità: significa alzare il livello delle proprie esperienze, moltiplicare le emozioni, rinunciare alla mediocrità. Questo non significa necessariamente spendere oltre le proprie possibilità: è sufficiente sfruttare le occasioni, quando capitano.

Le BOSE Headphone 700 sono cuffie wireless con 11 livelli di riduzione del rumore attiva, suoni di altissimo livello ed un sistema di microfoni impeccabile anche in caso di chiamata. Si può ascoltare musica per 20 ore consecutive senza ricarica e si può interagire tramite Alexa (o Assistente Google), si possono godere podcast o si possono effettuare chiamate con facilità. Comoda indossabilità, estrema affidabilità complessiva e tutte le garanzie che solo BOSE è in grado di offrire in termini di qualità audio.

Il prezzo odierno è il medesimo già sperimentato nelle poche ore del recente Prime Day: occasione unica, insomma, per non farsi scappare tutte le sfumature che solo cuffie di questo rango sanno offrire.

La qualità si sceglie, tutto il resto è – pur legittima – mediocrità [mediocrĭtas -atis].