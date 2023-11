Bose Smart Soundbar 900 con Alexa Integrata, bomba del Black Friday

Se cerchi una soundbar che faccia il lavoro degno di un cinema, la Bose Smart Soundbar 900 è quella che fa al caso tuo. Questo gioiellino in casa crea un’atmosfera da 110 lode che non ti fa scendere a compromessi. Messa nel tuo salotto fa diventare l’esperienza dello streaming domestico un vero successo.

Non te la perdere al Black Friday di Amazon dove hai uno sconto del 35% che fa crollare il prezzo. Con soli 649€ la fai diventare tua e il risparmio ne vale di gran lunga la pena. Collegati al volo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Bose Smart Soundbar 900, il cinema è a casa tua

Ci sono prodotti e prodotti. Senza ombra di dubbio, la Bose Smart Soundbar 900 è un piccolo investimento ma per rendere la tua casa un cinema è questo il prodotto che ti ci vuole.

Straordinaria sotto tutti i punti di vista, ha anche Amazon Alexa integrata al suo interno quindi sblocchi il controllo vocale, hai un sacco di funzioni innovative e aggiuntive di cui non fare a meno. Questo significa che non solo la colleghi alla tua Smart TV ma la usi anche in modo indipendente per ascoltare musica e tutto il resto.

Con una lunghezza di 104 cm è un vero e proprio spettacolo. Audio superbo con tanto di bassi potenti ma comunque armoniosi per non dover sempre giocare al DJ con il telecomando.

Tecnologia Dolby Atmos integrata e cancellazione del rumore inclusa. Questo significa che se devi dare un nuovo comando al tuo assistente vocale, non c’è bisogno di urlare. La tua voce viene rilevata subito e senza compromessi.

Pronto a fare la storia delle soundbar? Porta immediatamente a casa la tua strepitosa Bose Smart Soundbar 900 a soli 649€ con lo sconto su Amazon da non perdere.

