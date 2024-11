BOSGAME AG40: Mini PC a 119€ (coupon) con Intel e Windows

Non lasciarti sfuggire l’offerta di oggi che ti permette di acquistare BOSGAME AG40 al prezzo stracciato di soli 119 euro. Il Mini PC, adatto anche alla produttività di base, è protagonista con un coupon sconto da 50 euro che puoi attivare per ottenere un forte sconto. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito direttamente da Amazon. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza.

BOSGAME AG40: le specifiche del Mini PC

Il sistema operativo è Windows con licenza ufficiale per ricevere tutti gli aggiornamenti non appena distribuiti da Microsoft. Tra le specifiche tecniche in dotazione vale la pena segnalare il processore Intel Celeron N4020 con chip grafico Intel UHD 600 affiancato da 4 GB di RAM e da 64 GB di memoria interna (espandibile), i moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0, porte USB 3.0 Type-A, slot Ethernet, uscite video HDMI e VGA con supporto alla risoluzione 4K, lettore di schede e jack audio. Scopri di più nella descrizione completa.

Ti basta attivare il coupon che trovi sull’e-commerce per sbloccare il forte sconto di oggi e acquistare il Mini PC del marchio BOSGAME (modello AG40) al prezzo di soli 119 euro, una spesa davvero contenuta se si considerano le caratteristiche in dotazione.

La disponibilità è immediata e, se lo ordini subito, arriverà a casa tua con la consegna gratuita entro pochi giorni, così da poterlo mettere sulla scrivania. Nella confezione sono inclusi l’adattatore per l’alimentazione, un cavo HDMI, il manuale utente con le istruzioni di base e la staffa VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor.