BOSGAME P4 Plus: un SUPER SCONTO per il nuovo Mini PC

BOSGAME P4 Plus è arrivato da poco sul mercato ed è già in offerta su Amazon a un prezzo davvero conveniente. La new entry della categoria Mini PC è protagonista oggi sull’e-commerce con un coupon da attivare che dà diritto a uno sconto di 80 euro, per un risparmio significativo.

BOSGAME P4 Plus: le specifiche del Mini PC

Partiamo dal software: il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft per ricevere gli aggiornamenti distribuiti al day one. Di seguito, invece, le specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione (per altri dettagli consultare la scheda completa).

Processore AMD Ryzen 7 5825U con chip ‎AMD Radeon Graphics 8;

16 GB di RAM DDR4;

SSD PCIe da 512 GB (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 e con doppio slot Ethernet;

due porte USB 3.2 Type-A, due USB 2.0 Type-A, una USB-C e jack audio;

uscite video HDMI e DisplayPort con supporto alla risoluzione 4K.

Tutto ciò che devi fare è attivareil coupon dedicato per ottenere lo sconto di 80 euro disponibile in questo momento e acquistare il nuovo BOSGAME P4 Plus al prezzo finale di 349 euro, una spesa davvero contenuta, considerando la qualità del comparto hardware in dotazione. È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon attraverso la propria rete logistica.

Nella confezione, oltre al Mini PC, ci sono il manuale di istruzioni, l’adattatore per l’alimentazione, la staffa VESA per l’eventuale fissaggio dietro al monitor e un cavo HDMI. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita.